Proseguono le attività di preparazione atletica per i giovani fondisti tesserati con il Comitato FISI Calabro Lucano che, dopo il raduno tecnico tenutosi a Lorica (Cs) a fine giugno e quello di inizio agosto a San Giovanni in Fiore (Cs), sono in partenza per Pineto (Te) dove, da oggi e fino al 5 settembre, avranno nuovamente l’opportunità di allenarsi seguendo le direttive del Coordinatore Tecnico Interappenninico Tommaso Tamburro, anche allenatore della Nazionale.

Gli atleti CAL convocati appartengono alle categorie che vanno dagli Under 14 agli Under 18. Di seguito i loro nomi: Chiarello Antonia, Isabella Luigi, Succurro Cristina, Minardi Vera, Donatacci Teresa, Loria Teresa, Barberio Luciano, Olivito Antonio, Tiano Sofia, Varca Maria Francesca, Succurro Serafina, tutti dello Sci Club Montenero di San Giovanni in Fiore, mentre Lobarco Domenico, Lufrano Giuseppe, Lobarco Marta, Poggese Agnese e Tufaro Emiliano provengono dalle fila dello Sci Club Terranova di Pollino.

I giovani fondisti saranno accompagnati dal responsabile regionale CAL del settore Sci Nordico Pino Mirarchi, affiancato dal tecnico federale Isabella Salomone, dal preparatore atletico Antonio Chimenti e dai dirigenti Antonio Tiano e Giovanni Izzi, rispettivamente presidenti degli sci club Montenero e Terranova di Pollino.

Un’altra bella opportunità per gli atleti del Comitato FISI Calabro Lucano guidato da Salvatore Loria.