Dopo aver chiesto la cessione, Jacopo Murano è stato ceduto al Foggia, che ha superato la fortissima concorrenza di tante squadre per assicurarsi il capocannoniere dell’ultimo girone C della Serie C.

“L’AZ Picerno - fa saper il club - comunica di aver raggiunto un accordo con il Foggia per la cessione a titolo oneroso dell’attaccante Jacopo Murano. Il club desidera ringraziare Jacopo, capocannoniere del girone c della passata stagione, per il suo prezioso contributo e gli augura il meglio per il proseguimento della sua carriera”.

Al suo posto i melandrini hanno ingaggiato Emilio Volpicelli, classe ‘92 che arriva dal Pineto (Serie C, girone B) che ha già giocato in Basilicata, in Serie D nella stagione 2017/18, quando, a suon di gol, permise al Francavilla di Lazic di salvarsi per poi passare in B alla Salernitana.

"Abbiamo provato in ogni modo a resistere fino a quando proprio Murano ci ha manifestato il desiderio di andar via, a quel punto abbiamo ritenuto controproducente trattenere un giocatore controvoglia", ci ha detto il diggì Vincenzo Greco.

Murano (classe '90) lascia Picerno dopo una sola eccezionale stagionale che rimarrà nella storia, impreziosita da 20 e 3 assist.

Lo stesso Greco, inoltre, ha prelevato dal Messina anche il forte centrocampista Domenico Franco, classe ‘92 originario di Castrovillari.

Domenica prossima, la leonessa farà il suo esordio in casa, alle ore 18, contro il fortissimo Avellino.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it