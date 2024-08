Sabato 24 agosto (ore 12:00, diretta La Nuova TV) le dichiarazioni in vista della 1^giornata di Serie C Now 2024/25.

Potenza Calcio informa che sabato 24 agosto alle ore 12:00 presso la Sala Stampa (c/o spogliatoio – Curva Ospiti) dello Stadio Alfredo Viviani si svolgerà la conferenza riservata agli organi d’informazione in vista della gara contro il Messina: 1^giornata di Serie C Now, Domenica 25 agosto alle ore 20:45 presso lo Stadio Franco Scoglio di Messina.

L’allenatore Pietro De Giorgio risponderà alle domande dei giornalisti in vista della prossima sfida di campionato. Si prega di accedere ESCLUSIVAMENTE dall'ingresso di Via Viviani, cancello blu (ingresso locali e ospiti) e di agevolare il lavoro dei colleghi. Al termine potranno essere rilasciate le interviste utili ai servizi televisivi / web.

L’evento sarà trasmesso in diretta esclusiva sul media partner ufficiale La Nuova TV (ch. 82 DTT Basilicata/Puglia, smart tv di ultima generazione e streaming). Il contenuto sarà condiviso successivamente anche sulla pagina facebook Potenza Calcio Official.