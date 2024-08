Vinícius de Freitas Ribeiro, terzino brasiliano classe ‘93, è il nuovo colpo di mercato del Francavilla. Cresciuto calcisticamente nel Fluminense e nel Cruzeiro, nel 2013 viene notato dalla Lazio (foto) che lo mette sotto contratto inserendolo in prima squadra. L’esordio tra i professionisti avviene però l’anno dopo, in B, con il Padova (10 presenze e un gol). Nella stagione successiva gioca ancora tra i cadetti, nuovamente girato in prestito dai biancocelesti, al Perugia: con il grifone scenderà in campo in 15 occasioni. Dopo questa esperienza si trasferisce prima in Svizzera, allo Zurigo, per poi essere ceduto dalla Lazio a titolo definitivo in Grecia, all’Aek Atene con cui contribuisce alla qualificazione in Champions con 7 presenze ed una rete realizzata. Nel 2018 il rientro in patria per vestire la maglia della Chapecoense. Nel 2023 torna in Europa, nelle fila dello Hamrun Spartans (Premier League di Malta).

Con un organico che sembra davvero di ottimo livello, i sinnici stanno proseguendo a lavorare agli ordini di mister Raffaele Nole in vista dell’esordio stagionale ufficiale, con il preliminare di Coppa Italia del 'Fittipaldi' contro il Pompei che è stato anticipato di un giorno, a sabato prossimo alle ore 16.

Proprio in riferimento alla sfida con i campani, la società rossoblu fa sapere "che il botteghino dello stadio resterà chiuso» ed i biglietti possono essere acquistati a partire da questa mattina «alle ore 8 fino al giorno 24 alle ore 10:00". Per il settore ospiti verranno messi a disposizione 100 tagliandi.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it