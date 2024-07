Puntuale con l'arrivo dell'estate torna domenica 14 luglio a Campomaggiore il Trofeo Città dell'Utopia di ciclismo amatoriale su strada. Come nelle ultime edizioni passate, i due sodalizi Motostaffette Potenza e Spes Alberobello (dalla Puglia) stanno condividendo l’assetto organizzativo della manifestazione insieme allo staff di Monarda Corse per la sicurezza della corsa. Le operazioni di ritrovo degli atleti, verifica licenze e consegna numeri sono programmate dalle 7:30 alle 8:50 in piazza Zanardelli con partenza alle 9:20. La gara prevede la percorrenza di un circuito ondulato di 3,5 chilometri da ripetere 18 volte (17 giri agonistici più uno turistico) sul seguente tracciato: corso Umberto, via Spanocchi Quintilla, via Garibaldi, via Scotellaro, via Poveromo, via Gioacchino Cutinelli Rendina, via Generale Carlo Alberto Abbate, via Cavaliere Vincenzo De Marco, via Garibaldi, strada provinciale 13 di Castelmezzano sino all’incrocio con via Martiri del Lavoro, via Pagano e arrivo in corso Umberto I.



TERRANOVA DI POLLINO – Lo scorso 30 giugno a Terranova di Pollino si sono spenti i riflettori sulla Pollino Marathon. Una manifestazione oramai affermata sotto ogni profilo con numerose adesioni e con all’attivo giudizi lusinghieri per chi ha partecipato. Una grande nota di merito all’Asd Pollino Bike per la passione, l’entusiasmo e l’impegno che mette nell’organizzare la gara regina del circuito Trofeo Mtb Parchi Naturali. Agli onori delle cronache i vincitori assoluti Vincenzo Saitta (Rolling Bike Racing Team) e Mara Parisi (Bike&Sport Team) nella marathon di 63 chilometri, Rosario Graziano (Swattati Team) e Rossella Diezzo (Sirino Bike) nella granfondo di 45 chilometri che è stata, a sua volta, aperta agli atleti paralimpici e che l’hanno conclusa onorevolmente Silio Adornetto (SSD Bruno Bike) tra gli MC5 e Giuseppe Di Leo (Ciclistica Castrovillari) tra gli MC4. Con la Pollino Marathon 2024 sono stati assegnati i titoli regionali FCI Basilicata per la specialità marathon: Alfonso Lombardi (Lupus Bike) tra gli élite sport, Vito Scarciolla (GSC Baser Dilettantistico) tra i master 3 e Michele Mannarella (GSC Baser Dilettantistico) tra i master 7.