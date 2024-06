Grande vittoria delle squadre lucane al Campionato Italiano ParaHockey Outdoor tenutosi a Rona all’Euroma Hockey Stadium con fantastiche 4 squadre due delle quali Campioni Italiani e rispettivamente l’ASD “Forma Mentis Le Gazzelle Val d’Agri-Lauria” per la categoria C21 e “IIS R. Righetti” di Melfi per la categoria Open Promo. Sul campo, a contendersi il titolo 2024 per la categoria C21, anche l’ASD “CAM Noi gli speciali” di Melfi, terzi classificati al Campionato dello scorso anno, e la neo affiliata ASD “Filippide Potentina” di Potenza.

Per la Categoria C21 Podio Tutto lucano

• 1st ASD “Forma Mentis Le Gazzelle” Val d’Agri-Lauria (PZ) detentrice del titolo di Campioni Italiani per il terzo anno consecutivo

• 2nd ASD "Filippide Potentina" di Potenza

• 3rd ASD "CAM Noi gli Speciali" di Melfi (PZ)

Prima classificata per la categoria Open Promo la squadra deII'ISS “R. Righetti” di Melfi (PZ), prima scuola aggregata alla FIH in Basilicata detentrice del titolo per il secondo

Premi

• Nicolas Torraca, Miglior Giocatore in campo categoria C21dell’AsD “Forma Mentis Le Gazzelle” Val d’Agr-Lauria (PZ)

• Alessandro Di Croce, Miglior Giocatore in campo categoria OpenPromo deII'ISS “R. Righetti” di Melfi (PZ)

• Vincenzo Amodio, Miglior “FAIR PLAY” in campo dell’AsD "Filippide Potentina"

“Soddisfazione e grande ammirazione per i successi raggiunti dall’hockey lucano” afferma Roberta Rosa, Delegata Regionale FIH Basilicata” siamo orgogliosi delle nostre squadre che grazie al loro impegno danno lustro alla nostra Regione presentandola nella sua migliore immagine sportiva, inclusiva e fucina di talenti”.

Tante le attività che continuano a vedere l’hockey protagonista in Basilicata dove i ragazzi possono concretizzare sport, etica e divertimento.