Si è svolto a Senise nel Palazzetto ''Leonardo Sinisgalli'' il 6* turno Open di qualificazione Nazionale di Pesistica Olimpica.

Con questa gara, l'ultima dell'anno, sono stati decretati i Campioni Regionali Fipe nelle proprie cat. di Peso.

Cat. 67 kg Campione Regionale di Pesistica Olimpica Gallo Giovanni, atleta e Coach della FITNESS ONE CLUB di Senise con un totale, tra Strappo e Slancio, le due Alzate Olimpiche, di Kg 128.



1*Posto anche per

Uccelli Giuseppe Under 15 cat. Kg 61 con un tot. di 92kg sollevati.

1* posto Gigliuto Maria Cat. 55kg . Tot sollevato kg.56, alla sua seconda gara.

1* posto per Castelluccio Marilena cat. Kg 61 tot. sollevati kg 53.

Premiata anche dal Presidente del CONI REGIONALE LEOPOLDO DESIDERIO come atleta Femminile Senior più grande.



Ancora:

1*posto per Amendolara Enrico cat 96kg under 18 con tot. Kg. 65.



La gara è stata diretta dal Comitato Regionale Fipe Basilicata guidata dal Presidente Regionale Fipe Antonio Bruno.

Questa è già la terza gara di Pesistica Olimpica svoltasi quest'anno a Senise dove La FITNESS ONE CLUB ASD, vincendo, si è aggiudicata due turni su tre.

I complimenti della Giuria sono giunti per due Atleti giovanissimi della competizione: i piccoli Rocco Gallo e Giuseppe Gallo per la loro prima Gara Ufficiosa con 6 alzate valide su 6 per entrambi.

Le quattro società che nel 2023 hanno partecipato ai 6 turni di qualificazione sono la Fitness One Club di Senise, la Kinesylab sport center di Venosa, la Genesis Gym di Castelluccio inferiore e la Bullbox di Potenza.

Sono 20 gli atleti che, in totale, si sono confrontati nelle qualificazioni.