Grande partecipazione a Viggiano per la sesta edizione del Trofeo XCO delle due Pinete, tradizionale appuntamento propagandistico del settore fuoristrada, molto ben curato nei dettagli dagli organizzatori del Team Bykers Viggiano con a capo Giuseppe Dianò, Francesco De Rosa e tutto il suo staff.



Una manifestazione sempre più punto di riferimento per atleti (un centinaio al via), addetti ai lavori e pubblico che a Viggiano non intendono mai mancare annualmente a questa gara di mountain bike cross country che, in questa edizione 2023, ha assegnato i titoli regionali FCI Basilicata e fa parte del circuito a carattere interregionale X-Country tra le regioni Basilicata e Campania.



Sul tracciato disegnato tra la parte cittadina e le pinete, con l’Associazione Carabinieri, il Forum Giovani, la Polizia Locale, i Carabinieri e i volontari del Team Bykers Viggiano a garantire assistenza e sicurezza, si sono distinti ad ottimi livelli in ambito giovanile Oscar Carrer (Fusion Bike), Nicolò Carlomagno (Team Bykers Viggiano) e Michele Giampietro (Team Bykers Viggiano) tra i G6, Marco Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Pietro De Micheli (Maglie Bike) e Christian Santaniello (Federal Team Bike) tra gli esordienti primo anno, Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Manuel Grosso La Valle (Asd Belvedere Ciclone) e Michele Cristiani (Lucania Bike-Palazzo San Gervasio) tra gli esordienti secondo anno, Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano) tra le esordienti donne, Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano), Ivan Diomede (Fusion Bike) e Manuel Riente (Asd Belvedere Ciclone) tra gli allievi primo anno, Mattia Zollino (Maglie Bike), Pierluca Perrone (Asd Belvedere Ciclone) e Andrea Ruggiero (Federal Team Bike) tra gli allievi secondo anno, Denise Schito (Maglie Bike) e Sara Simeone (Bike&Sport Team) tra le allieve donne, Giuseppe Panariello (Federal Team Bike), Carmine Lauria (Team Bykers Viggiano) e Domenico Esposito (Federal Team Bike) tra gli juniores uomini, Dalila Langone (Loco Bikers), Alessia Presta (Asd Belvedere Ciclone) e Francesca Emilia Musci (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) tra le juniores donne, Andrea Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Ivan Schito (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) e Gabriele Sarro (Asd Belvedere Ciclone) tra gli under 23, Gino Masino (Bike&Sport Team), Raffaele Palese (Team Bykers Viggiano) e Domenico Chiarelli (Cicloteam Valnoce) tra gli élite uomini, Ilenia Matilde Fulgido (Cicloteam Valnoce) e Alessia Pia Gaudioso (Cicloteam Valnoce) tra le donne élite.



Primati di categoria in ambito amatoriale per Veronica Improta (Federal Team Bike) tra le master donna 5, Gabriele Delli Bovi (Bike&Sport Team) tra i master junior, Dario Fago Mastrangelo (Bike&Sport Team) tra gli élite sport, Alessandro Gaudio (Bike&Sport Team) tra i master 1, Vincenzo Stellato (Bike&Sport Team) tra i master 2, Vincenzo Simeone (Bike&Sport Team) tra i master 3, Salvatore Della Pietra (Federal Team Bike) tra i master 4, Maurizio Carrer (Fusion Bike) tra i master 5, Patrizio Rocco (Cicloo Carbonari Bikers) tra i master 6, Emilio Radesca (Bike in Tour Vallo di Diano) tra i master 7 e Ferdinando Panagrosso (Cicloo Carbonari Bikers) tra i master 8.



La festa è andata avanti con le premiazioni in pieno centro cittadino alla presenza di Carmine Cicala (presidente del Consiglio Regionale della Basilicata), Carmine Acquasanta (vice presidente vicario della Federazione Ciclistica Italiana) e dei componenti della delegazione regionale FCI Basilicata presieduta da Vincenzo Sileo e del comitato provinciale FCI Potenza (con in testa il presidente Tommaso Guglielmi) per la consegna delle maglie regionali e per la proclamazione dei nuovi leader del circuito X-Country.







I CAMPIONI REGIONALI CROSS COUNTRY FCI BASILICATA 2023



Esordienti uomini secondo anno: Michele Cristiani (Lucania Bike Palazzo San Gervasio)



Esordienti donne secondo anno: Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano)



Allievi primo anno: Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano)



Juniores uomini: Carmine Lauria (Team Bykers Viggiano)



Juniores donne: Dalila Langone (Loco Bikers)



Under 23: Simone Adinolfi (Team Bykers Viggiano)



Elite uomini: Gino Masino (Bike&Sport Team)



Elite donne: Ilenia Matilde Fulgido (Cicloteam Valnoce)



Elite sport: Alfonso Lombardi (Lupus Bike Basilicata)



Master 4: Angel Lisandro Calla (Cicloteam Valnoce)



Master 6: Giuseppe Picerni (Lupus Bike Basilicata)



Master 7: Pasquale Marino (Heraclea Bike-Marino Bici)



Master 8: Tommaso Barbaro (GSC Baser Dilettantistico)







I LEADER DEL CIRCUITO X-COUNTRY DOPO TRE PROVE (SOLO AGONISTI)



Esordienti primo anno uomini: Christian Santaniello (Federal Team Bike)



Esordienti secondo anno uomini: Riccardo Carrafiello (Amici Superski)



Esordienti donne: Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano)



Allievi primo anno uomini: Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano)



Allievi secondo anno uomini: Pierluca Perrone (Asd Belvedere Ciclone)



Allieve donne: Sara Simeone (Bike&Sport Team)



Juniores uomini: Giuseppe Panariello (Federal Team Bike)



Juniores donne: Dalila Langone (Loco Bikers)



Under 23: Gabriele Sarro (Asd Belvedere Ciclone)



Elite uomini: Gino Masino (Bike&Sport Team)



Elite donne: Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce)