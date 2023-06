Il 6 giugno si svolgerà a Sant’Arcangelo, presso Piazza Carlo Levi, la “La Festa dello Sport”, secondo evento inserito nel programma del progetto “IN-Sport ALL Inclusive” rientrante nel progetto Nazionale “Sport di Tutti - Inclusione” promosso da Sport e Salute. “IN-Sport ALL Inclusive” è un progetto che intende favorire inclusione e benessere personale non solo attraverso corsi di attività motorie e sportive accessibili a tutti ma anche attraverso la realizzazione di momenti e spazi aperti proposti sul territorio lucano al fine di creare una nuova cultura sportiva-inclusiva. L’evento infatti rientra anche nel programma “migrAzioni – giornata mondiale del rifugiato 2023”, pensato per favorire l’integrazione dei rifugiati dal punto di vista sociale e culturale ed organizzato dalla Fondazione Città delle Pace dei Bambini, che ha promosso questa giornata di sport aperta alla partecipazione di tutti insieme all’ Ads “Forma Mentis”, capofila del progetto “IN-Sport ALL Inclusive” e Sport e Salute Basilicata.

L’iniziativa, patrocinata dall’amministrazione comunale di S. Arcangelo,si svolgerà a partire dalle ore 15,30 a San Brancato dove è previsto un torneo di calcio a cinque che coinvolgerà gli ospiti dei progetti di accoglienza ed i ragazzi locali. Dalle 17,00 alle 20,00 verrà poi allestito in Piazza Carlo Levi un villaggio dello sport aperto a tutti coloro abbiano desiderio di partecipare a lezioni di yoga e pilates, giocare a hockey prato.

Nel corso della manifestazione saranno premiati dal Sindaco Salvatore La Grotta gli ospiti d’onore Tarryana D’Onofrio – campionessa europea di Karate e le le Squadre lucane di Hockey Paralimpico: Asd Forma Mentis "Le Gazzelle" Val d'Agri-Lauria - Campioni Italiani C21, AsD CAM "Noi gli Speciali" Melfi - Campioni Italiani C21, 2° classificati e I.I.S.S. "Tenente Remo Righetti" Melfi - Campioni V Coppa Italia Open Promo. Il progetto “IN-Sport ALL Inclusive” è finanziato da Sport e Salute, co-finanziato dalla Federazione Italiana Hockey ed è realizzato dall’AsD “Forma Mentis” di Potenza (Capofila) in Partnership con Comune di Potenza – Città Europea dello Sport 2021, AsD “AICS Nuoto”, AIPD Potenza Onlus, AUSER Comunità Solidale OdV, AUSER Tirreno OdV, Fondazione Citta della Pace per i Bambini Basilicata, ApS “Le Ali di Frida”, Soc. Coop. Multiservice Sud, AsD “Nea Polis”, SsD “Oliver Club”.