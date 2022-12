Ultima gara per la Cave del Sale Lagonegro che in casa della capolista Vibo, deve cedere per 3-0. Primo set equilibratissimo un punto per parte poi Lagonegro prova l’allungo sul 20-22 ma Vibo prima recupera poi ribalta lo score e nel finale del set frutta gli errori dei lagonegresi che, nonostante abbiamo avuto una percentuale in attacco più alta, cedono il primo set in favore della Callipo. Secondo set inizia in equilibrio, Vibo trova il vantaggio poi Lagonegro ribalta ma dal 12-12 Vibo ritorna a condurre. L’allungo importante dei calabresi è sul 19-15 quando Vibo prende il largo approfittando di un black out dei lagonegresi e chiudendo così anche il secondo. Terzo set inizia con un temporaneo vantaggio di Lagonegro 3-6 che viene subito azzerato dai padroni di casa sul 8-8. Da quel momento Vibo dimostra tutta la su superiorità fino alla fine della gara, lasciando a guardare i biancorossi della Cave del Sole che non riescono più a contenere gli attacchi avversari.



Cronaca



Primo set in equilibrio con le due formazioni che non vanno oltre una lunghezza di distanza, alternandosi prima l’una e poi l’altra squadra. Lagonegro trova il primo vantaggio sul 15-17. Fedrizzi accorcia ma Bonola riporta i suoi in vantaggio fino al pareggio firmato dal muro di Callipo sul 20-20. Lagonegro è ancora in vantaggio sul 20-22 quando Buchegger manda può una diagonale e mister Douglas chiama il tempo. L’opposto di Vibo però si fa perdonare e infila due ace che riportano Vibo in vantaggio sul 23-22. Vibo trova il primo set point ma Lagonegro annulla e servono i vantaggio per chiudere il set. Mister Barbiero chiama il tempo sul 25-24 al rientro ancora punto a punto poi l’attacco out di Wagner concede ai calabresi di mettere il sigillo sul primo set.



Secondo set inizia in equilibrio ancora Vibo trova il 5-3 ma una parallela di Wagner riporta Lagonegro in set. Il muro di Lagonegro concede il pareggio sul 7-7. Izzo trova un ace sul 7-9 riportando Lagonegro in vantaggio ma poi è ancora punto a punto. Vibo ribalta nuovamente il punteggio si passa dal 12-13 al 14-13 grazie ad un ace di Mijailovic, mister Barbiero chiama il tempo al rientro la Cave del Sole trova il pareggio sul 14mo punto firmato Biasotto. Mister Dougkas rileva Fedrizzi ed inserisce Terpin ed è proprio lo schiacciatore di Vibo appena entrato sigla il 16-12. Molti errori nella fila di Lagonegro concedono a Vibo di allungare sul 19-15, recupera terreno Lagonegro fino al 19-18 ma Vibo si riporta ancora in vantaggio (22-18) e mister Barbiero chiama i suoi. Lagonegro al rientro prova ancora ad accorciare (23-21), poi però deve fare i conti con l’attacco più incisivo di Vibo che chiude anche il secondo set.



Il terzo set parte bene per la formazione della Cave del Sole che si porta sul 3-6 con Armenante che trova un attacco vincente costringendo mister Douglas a chiamare il tempo. Al rientro il pareggio arriva sul 8-8 poi Vibo mura Panciocco e si riporta in parità e successivamente Vibo trova in vantaggio sul 10-8. Continua la fase positiva dei padroni di casa che allungano sul 14-8. Buchegger porta i suoi sul 18-10, Lagonegro non riesce più a fare il suo gioco e concede ampi spazi ai padroni di casa che con l’opposto trova l’ace del 19-12. A chiudere la gare ci pensa l’ax di turno , il palleggiatore Lorenzo Piazza, che chiude con un ace. Tre punti importanti per la capolista che allunga sulle inseguitrici, mentre per Lagonegro testa subito alla prossima gara in casa per inaugurare il nuovo anno al Palasport di Villa D’Agri l’8 gennaio contro Reggio Emilia.





Tonno Callipo Vibo Valentia : Mijailovich 7, Candellaro 4, Cavaccini (L), Orduna, Carta (L), Tondo 6, Piazza 1,Balestra, Tallone, Terpin 6, Lucone, Bellomo, Fedrizzi 7, Buchegger 21. All. Douglas



Cave del Sole Lagonegro: Orlando Boscardini , Biasotto Manuel 3, Izzo 2, El Moudden(L), Lecat 1, Panciocco 9, Alzaz El Saidy, Biasotto Morgan , Mastrangelo, Bonola 5, Wagner Pereira Da Silva 11, Di Carlo (L), Armenante 8 All. Mario Barbiero.



Arbitri : Cappello, Spiccichi



28-26, 25-21, 25-15 3-0



36’, 29’, 25’ tot h 30’



Vibo : 7 muri, 8 Ace, 12 Errori in battuta, 43%Attacco, 57% (19%)Ricezione



Lagonegro :5 muri, 2 Ace, 10 Errori in battuta, 35% Attacco, 62% (37%)Ricezione