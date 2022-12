La 16^ Giornata, la 18^ dei Gironi A e D del Campionato Serie D è distribuita in due giorni in vista del turno infrasettimanale di mercoledì 21 Dicembre, l’ultimo del girone di andata. Domani sabato 17 Dicembre alle 14.30 si giocano ben quaranta anticipi. Domenica allo stesso orario il resto delle partite.



Anticipi

Sabato 17 dicembre alle 14.30 si giocano Fezzanese-Legnago, Ligorna-Pinerolo (ore 15.00), Vado-Asti (A), Arconatese-Alcione al comunale di Pero (Mi), Desenzano Calvina-Varesina, Caronnese-Lumezzane, Varese-Franciacorta, Villa Valle-Casatese, Real Calepina-Sona (B), Cartigliano-Montecchio Maggiore, Cjarlins Muzane-Levico Terme, Dolomiti Bellunesi-Portogruaro al campo di Sedico (Bl), Este-Montebelluna, Legnago-Luparense, Mestre-Adriese, Virtus Bolzano-Torviscosa, Caldiero Terme-Union Clodiense (C), Aglianese-Prato, Correggese-Sant’Angelo, Real Forte Querceta-Mezzolara, Crema-Bagnolese (D), Flaminia-Ponsacco, Ghiviborgo-Seravezza, Poggibonsi-Tau Altopascio, Sporting Trestina-Arezzo al “Bernicchi” di Città di Castello (Pg), Terranuova Traiana-Città di Castello, Orvietana-Livorno (E), Cynthialbalonga-Matese a porte chiuse allo stadio di Albano Laziale (Rm), Montegiorgio-Vastogirardi, Trastevere-Avezzano (F), Atletico Uri-Palmese, Lupa Frascati-Sorrento, Real Monterotondo-Cassino, Vis Artena-Ilvamaddalena (G), Francavilla-Casarano, Puteolana-Lavello, Gladiator-Afragolese, Bitonto-Nocerina (H), Real Aversa-Mariglianese, San Luca-Castrovillari alle 15.00 al comunale di Locri (Rc) e Ragusa-Licata alle 15.00 (I).



Variazioni di orario

Alle 14.00 prendono il via Arzachena-Nola (G) e Trapani-Vibonese (I), alle 15.00 Sestri Levante-Bra (A), Fasano-Brindisi (H)



Cambi di campo

Acireale-Paternò (I) si gioca al campo di Aci Sant’Antonio (Ct), Canicattì-Cittanova (I) al “Saraceno” di Ravanusa (Ag).



A porte chiuse

La partita del Girone G Pomezia-Paganese (G) si gioca a porte chiuse per motivi di pubblica sicurezza riguardanti l’impianto della società ospitante.



Rinvii

Angri-Portici (G) e San Luca-Castrovillari (I) sono state rinviate al prossimo 11 Gennaio per Covid-19 a causa di situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti. A causa del maltempo sono state rinviate sempre al prossimo 11 Gennaio Chieri-Derthona, Fossano-Castellanzese, Gozzano-Sanremese, Pontdonnaz-Borgosesia, Stresa-Castanese e Casale-Chisola (A).







Le designazioni arbitrali



Girone A

Fezzanese-Legnano (Michele Coppola di Castellammare di Stabia), Ligorna-Pinerolo (Filippo Pazzarelli di Macerata), Sestri Levante-Bra (Edoardo Manedo Mazzoni di Prato), Vado-Asti (Gianluca Guitaldi di Rimini).



Girone B

Arconatese-Alcione (Gianmarco Vailati di Crema), Breno-Seregno (Federico Tassano di Chiavari), Brusaporto-Virtus Ciseranobergamo (Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino), Desenzano Calvina-Varesina (Francesco D’Andria di Nocera Inferiore), Caronnese-Lumezzane (Antonio Liotta di Castellammare di Stabia), Varese-Sporting Franciacorta (Juri Gallorini di Arezzo), Ponte San Pietro-Folgore Caratese (Hamza El Amil di Nichelino), Real Calepina-Sona (Gabriele Zangara di Catanzaro), Villa Valle-Casatese (Mattia Nigro di Prato).



Girone C

Mestre-Adriese (Andrea Palmieri di Brindisi), Caldiero Terme-Union Clodiense (Ciro Aldi di Lanciano), Campodarsego-Villafranca Veronese (Alberto Munfuletto di Bra), Cartigliano-Montecchio Maggiore (Stefano Laugelli di Casale Monferrato), Cjarlins Muzane-Levico Terme (Andrea Zoppi di Firenze), Dolomiti Bellunesi-Portogruaro (Fabio Rinaldi di Novi Ligure), Este-Montebelluna (Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore), Legnago-Luparense (Guido Verrocchi di Sulmona), Virtus Bolzano-Torviscosa (Luca Tagliente di Brindisi).



Girone D

Aglianese-Prato (Stefano Peletti di Crema)[differita Tv Prato], Correggese-Sant’Angelo (Luca Vittoria di Taranto), Corticella-Giana Erminio (Filippo Colaninno di Nola), Crema-Bagnolese (Kristian Bellò di Castelfranco Veneto), Fanfulla-Lentigione (Maico, Guiotto di Schio)[differita TRMedia], Ravenna-Pistoiese (Michele Pasculli di Como)[diretta Tv Libera], Real Forte Querceta-Mezzolara (Davide Albano di Venezia), Sammaurese-Forlì (Davide Matina di Palermo), Scandicci-Salsomaggiore (Riccardo Fichera di Milano), United Riccione-Carpi (Flavio Fantozzi di Civitavecchia).



Girone E

Flaminia-Ponsacco (Gabriele Sciolti di Lecce), Follonica Gavorrano-Ostiamare (Giuseppe Chieppa di Biella), Ghiviborgo-Seravezza (Duccio Mancini di Pistoia), Orvietana-Livorno (Davide Cerea di Bergamo)[diretta Granducato Tv], Pianese-Grosseto (Federico Muccignato di Pordenone), Poggibonsi-Tau (Federico Olmi Zippilli di Mantova), Sangiovannese-Montespaccato (Mauro Stabile di Padova), Sporting Trestina-Arezzo (Gabriele Totaro di Lecce)[diretta Teletruria], Terranuova Traiana-Città di Castello (Cosimo Delli Carpini di Isernia)[diretta Teletruria].



Girone F

Chieti-Alma Juventus Fano (Vito Guerra di Venosa)[differita Telemax], Cynthialbalonga-Matese (Matteo Moncalvo di Collegno), Montegiorgio-Vastogirardi (Lorenzo Nencioli di Prato), Pineto-Roma City (Marco Schmid di Rovereto), Notaresco-Termoli (Riccardo Ghinelli di Roma 2), Sambenedettese-Vigor Senigallia (Valerio Bocchini di Roma 1), Nuova Florida-Vastese (Stefano Re Depaolini di Legnano), Tolentino-Porto D’Ascoli (Akash Josè Maria Nuckchedy di Caltanissetta), Trastevere-Avezzano (Vittorio Emanuele Teghille di Collegno).



Girone G

Arzachena-Nola (Federico Di Benedetto di Novi Ligure), Atletico Uri-Palmese (Alessio Vincenzi di Bologna), Casertana-Aprilia (Benito Saccà di Messina), Lupa Frascati-Sorrento (Dario Acquafredda di Molfetta), Pomezia-Paganese (Ferdinando Emanuel Toro di Catania), Real Monterotondo-Cassino (Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto), Tivoli-Sarrabus Ogliastra (Mattia Rodighiero di Vicenza), Vis Artena-Ilvamaddalena (Daniele Orazietti di Nichelino).



Girone H

Bitonto-Nocerina (Matteo Santinelli di Bergamo), Cavese-Brindisi (Cristiano Ursini di Pescara)[diretta Antenna Sud], Fasano-Matera (Mattia Maresca di Napoli), Francavilla-Casarano (Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo), Gladiator-Afragolese (Gabriele Cortale di Locri), Gravina-Martina Franca (Salvatore Marco Testaì di Catania), Molfetta-Altamura (Silvia Gasperotti di Rovereto), Nardò-Barletta (Maksym Frasynyak di Gallarate), Puteolana-Lavello (Paul Leonard Mihalache di Terni).



Girone I

Canicattì-Cittanova (Domenico Mascolo di Castellammare di Stabia), Acireale-Paternò (Marco Di Loreto di Terni), Trapani-Vibonese (Sergio Palmieri di Conegliano)[differita TR3], Lamezia-Città S. Agata (Alessandro Colelli di Ostia Lido)[differita L’Altro Corriere], Santa Maria Cilento-Catania (Michele Maccorin di Pordenone)[diretta Telecolor], Ragusa-Licata (Fabrizio Arcidiacono di Acireale), Real Aversa-Mariglianese (Nirintsalama T. Andriambelo di Roma 1), San Luca-Castrovillari (Umberto Spedale di Palermo), Sancataldese-Locri (Angelo Davide Lotito di Cremona).