Alla vigilia della gara Coppa Italia con la Casertana, il Francavilla ha ufficializzato l'arrivo di Bucolo.

"I rossoblu - si legge sulla pagina Facebook - si assicurano le prestazioni dell'esperto centrocampista centrale classe 1988.

Nato a Catania 34 anni fa, cresciuto calcisticamente proprio nelle giovanili della società etnea. Prime due esperienze in prestito a Gela e Catanzaro dove si dividerà la stagione in C2. Dopo una non fortunata avventura con la Reggiana in C1, resta stabilmente nella quarta categoria italiana. Punto fermo prima del Potenza, poi del Messina, approda in Puglia con il Martina Franca nel 2014.

Da qui la scalata verso piazze blasonate come Padova e il suo Catania. Saranno ben 4 le stagioni con i rossoblù con quasi 100 presenze e 2 reti. Sicula Leonzio, Mantova e per ultima Potenza le ultime squadre del giocatore, sempre in Serie C.

Infine ha giocato da agosto ad oggi nelle file dell'Acireale in Serie D, prima di approdare nella famiglia rossoblu".