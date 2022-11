L’Accademia del Calcio Castelluccio, che nello scorso mese di ottobre ha festeggiato i primi dieci anni di attività, è pronta a partire con altri importanti progetti che consentiranno la crescita di tutto il movimento giovanile locale e non solo.

Segnatamente parliamo del “Evolution Programme”, che racchiude i centri federali territoriali (di seguito Cft) e le aree di sviluppo territoriali (ast): in queste ultime, grazie all’Accademia, c’è anche quella di Castelluccio Inferiore, che è l’unica dell’area sud della Regione.

All’Accademia si deve, inoltre, l’ “Uefa Playmakers”, che permetterà alle bambine dai 5 agli 8 anni di avvicinarsi a questo sport attraverso gli eroi Disney.



L'idea si è concretizzata ieri al Palazzetto Carillo di Castelluccio Inferiore, alla presenza di Mara Azzarino, responsabile regionale "Uefa Playmakers", e Maria Macrifugi, psicologa regionale Figc.

“Noi vogliamo dare l’opportunità di crescita sportiva a tutti i nostri ragazzi e ragazze e non solo in ambito calcistico - spiega il presidente Paolo Tripano - di fatti, abbiamo intrapreso una collaborazione anche con una società rotondese di sitting volley, la Sax Volley. Inoltre, abbiamo in piedi anche un progetto per ragazzi autistici che portiamo avanti già dallo scorso anno, per la loro inclusione nel mondo del calcio. La nostra associazione nasce da un gruppo di genitori che volevano offrire qualcosa in più ai loro figli. Per cui, il nostro scopo è prima di tutto sociale e poi sportivo”.



Le aree di sviluppo territoriali - in Basilicata ce ne sono altre 4, grazie alla Lykos, all’Assopotenza, alla Pgs Domenico Lorusso di Potenza ed alla Hellas Vulture, di Rionero - intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici, allenatori e dirigenti delle società del territorio, al fine di definire un indirizzo formativo ed educativo centrale, avere un monitoraggio tecnico e sociale dell’intero territorio italiano, tutelare il talento dando corpo a un percorso tecnico-sportivo coordinato che supporti lo sviluppo delle potenzialità dei giovani.

Al primo di tanti incontri al “Vulcano” di Castelluccio Inferiore, erano presenti i tecnici federali di Viggiano Giovanni Ielpo, Maurizio Gallo e Luigi Cauzillo, assieme alla psicologa Assunta Sabato. In Basilicata, oltre questo in Val d’Agri, è attivo solamente un altro Cft, a Ferrandina.

L’Accademia, che conta 127 tesserati, è da tre anni affiliata con l’Empoli e partecipa ai campionati del settore giovanile scolastico nelle categorie: Giovanissimi; Esordienti, Pulcini, Primi calci e Piccoli amici.

“Quest’anno abbiamo voluto ampliare il nostro raggio d’azione - sottolinea ancora Tripano - proprio per mettere in campo l’esperienza maturata in dieci anni di attività. Anche durante il periodo peggiore della pandemia, siamo stati tra i pochi sodalizi a non sospendere le attività proprio per il lavoro e l’impegno da parte di tutti. Noi siamo innanzitutto dei genitori e, come tali, abbiamo la responsabilità di educare i nostri figli e farli cresce nel miglior modo possibile. Ad ogni genitore ribadiamo che il nostro primo obiettivo è di carattere sociale, lo sport è solo un veicolo. Ciò che insegniamo prima di tutto ai ragazzi è il saper stare in un gruppo, ad essere rispettosi degli altri componenti e degli avversari”.

Molto soddisfatto anche Dario Mainieri, ex giocatore di Rotonda e Viggianello e, oggi, tecnico Cft e direttore tecnico dell’Accademia.



“Chi mi conosce sa che uno dei miei sogni nel cassetto era quello di avvicinare l’istituzione FIGC alla nostra area, troppo spesso dimenticata per motivi geografici e non solo - osserva Mainieri - Con grande emozione, posso affermare che si è realizzato un sogno: per la prima volta, nell’area Mercure - Pollino, è presente un’Area di Sviluppo Territoriale. Grazie all’Accademia del Calcio Castelluccio, società alla quale appartengo, e ai suoi dirigenti per aver portato avanti questo progetto. Grazie ai miei colleghi tecnici per aver sposato la causa e essersi messi in gioco. Grazie ai miei colleghi tecnici del Cft di Viggiano per essere venuti e aver messo a disposizione tutta la loro professionalità”.





Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it

(Foto esterna da pagina Facebook Accademia del Calcio Castelluccio)