Prima tappa regionale individuale di tennistavolo 22/23 a Matera: nella mattinata di oggi domenica 23 ottobre nella ritrovata palestra della scuola media Nicola Festa i pongisti lucani si sfideranno infatti per cercare di staccare il pass per i Campionati Italiani in programma a giugno 2023.

La manifestazione, riservata ai tesserati FITeT di sesta, quinta e quarta categoria maschile, vede l'organizzazione della locale A.S.D. Tennistavolo Pegasus e accoglierà 33 iscritti provenienti da 8 realtà regionali differenti: accanto alle società più storiche per la prima volta si affacciano all'evento anche le neonate C.U.S. Potenza e ASD Gorgoglione, club che saranno sicuramente protagonisti degli anni a venire del movimento pongistico lucano e su cui il comitato regionale FITeT Basilicata crede fortemente, per una crescita importante dello sport tennistavolo nella nostra regione.

L'appuntamento di domani, con starting time fissato alle 9.30 del mattino, è il primo in un'annata ancora non del tutto Covid-free e vede tra l'altro la partecipazione nelle vesti di special partner de Il Caffè dei Sassi, il cui gusto ed eccellenza andrà ad arricchire i podi e le pause di tutte le gare in programma.

Non resta quindi che seguire la manifestazione, dal vivo o sulla pagina Facebook della Pegasus Matera @TTPegasus, ed augurare a tutti i partecipanti un buon torneo... e che vincano i migliori!