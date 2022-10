A sorpresa la Ondatel Virtus Matera, che si appresta a cominciare la regular season del campionato di Basket di serie C Silver, annuncia il suo nuovo colpo di mercato. Si tratta di Mattia De Laurentis, che indosserà la maglia n. 13. Ala piccola classe 1997, De Laurentis, 195 cm in altezza, ha giocato lo scorso anno nel campionato di C Gold in Abruzzo con la Teate Chieti, realizzando una media punti di 9,9 a partita, totalizzando 17 presenze. Nella sua carriera ha giocato nella Pallacanestro Farnese sia nell'annata 2019/20 che 2020/21 in C Silver, nell'Olimpia Mosciano nel 2018/19 e 2017/18, nella NB 2000 Sora i C Gold Lazio nel 2016/17 e nel Magic Basket Chieti in C Silver nella stagione 2015/2016. Ad inizio anno è approdato alla Juve Trani, C Gold Puglia, squadra nella quale ha disputato tre partite di preseason.

E’ tutto pronto quindi in casa Ondatel Virtus che debutterà in campionato, non più il 16 Ottobre come previsto da calendario, ma il 23 Ottobre, fuori casa con il Canusium Basket.

Il turno di riposo che la Ondatel effettuerà è dovuto al ritiro dal Campionato dell’Ostuni, che doveva essere a prima avversaria della squadra di coach Conterosito.

Debutto casalingo dunque rimandato al 30 ottobre per la Ondatel Virtus Matera che ricorda a tutti i suoi sostenitori la possibilità di abbonarsi alle gare interne per la regualr season.

E’ possibile abbonarsi online su Liveticket al seguente indirizzo https://www.liveticket.it/virtusmatera oppure recandosi presso Casa Virtus, via Aldo Moro 21 dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì.