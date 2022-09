Valida e coinvolgente iniziativa quella del Bicimparo Joy of Moving a Bernalda con la Polisportiva Re-Cycling Bernalda che ha offerto uno bellissimo spettacolo in un ambito ludico e non competitivo, grazie alla partecipazione di una cinquantina di iscritti tra associati delle scuole di ciclismo della Basilicata e promozionali. Presso il Palacampagna, tutti hanno affrontato il percorso a loro dedicato spendendo le abilità e livelli di guida già acquisiti, dimostrando capacità di autovalutazione sotto l'attenta assistenza dei collaboratori e tecnici impiegati sul percorso. Nelle prove di Bicimparo i giovani sono stimolati alla pratica e all’apprendimento dello sport ciclistico preservandoli dallo stress di essere precocemente impiegati nel confronto e nell'agonismo.



OPPIDO LUCANO - Nella data di sabato 24 settembre la Cronoscalata Alto Bradano sarà per la prima volta al centro dell’attenzione degli specialisti dell’esercizio contro il tempo a livello amatoriale sotto la regia dell’Asd Cicloamatori Oppido Lucano. Con partenza del primo concorrente alle 9:00 da contrada San Gilio, il percorso si svolge per 4 chilometri sulla strada provinciale 35, poi immissione sulla via Appia direzione Oppido Lucano per circa 2,4 chilometri con arrivo nei pressi della Villa Comunale. Quota 50 è il limite massimo per accogliere le iscrizioni, le premiazioni interessano i primi tre assoluti e i primi tre di ogni categoria.