In occasione dell’Open Day per la presentazione della nuova stagione sportiva della scuola calcio della PGS Don Bosco “Domenico Lorusso”, sarà presentata l’iniziativa “Gli scarpini sospesi”.

Domenica 11 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, presso il campo di calcio a 11 del “Principe di Piemonte" a Potenza, chi vorrà potrà portare le scarpette da calcio usate (possibilmente in buono stato) o contribuire all’iniziativa acquistandone di nuove. “Gli scarpini sospesi” saranno a disposizione di chi ne ha necessità, o potranno essere scambiati con altri di numero diverso.

L’iniziativa della PGS – concepita insieme ad Ufficio Stampa Basilicata - nasce dalla considerazione che in questo momento di difficoltà economica che stanno vivendo molte famiglie, lo scambio e il dono possono rappresentare un segno di vicinanza e di condivisione. Valori questi che fanno da sempre parte della cultura salesiana.

Chi vorrà aderire all’iniziativa potrà quindi recarsi domenica 11 settembre dalle ore 9.30 fino alle ore 11.30 e consegnare “Gli scarpini sospesi” ad un incaricato della PGS. L’iniziativa continuerà anche nelle prossime settimane.

L’Open Day della suola calcio si svolgerà dalle 9.30 alle 10.30 per i Piccoli amici (2016-17), Primi calci (2014-15) e Pulcini (2012-2013); dalle 10.30 alle 11.30 per gli Esordienti (2010-11).

Per tutte le info è possibile visitare la pagina Facebook della PGS Don Bosco “Domenico Lorusso”.