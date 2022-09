Bicimparo è un progetto nato nel 2021 e che ha come obiettivo quello di promuovere il corretto uso della bicicletta sia in ambito sportivo che per quanto riguarda la mobilità dolce. Nel 2022, grazie alla partnership con Ferrero, il progetto assume la denominazione Bicimparo – Kinder Joy of Moving, proprio a suggellare l’inizio di uno stretto rapporto di collaborazione per la promozione del ciclismo giovanile e si arricchisce di nuovi valori per incentivare la predisposizione naturale dei bambini a muoversi e giocare.



Sabato 10 settembre l’approdo in Basilicata a Bernalda, sotto la regia organizzativa in loco della Polisportiva Re-Cycling Bernalda e con centro nevralgico presso il parcheggio San Donato del Palacampagna (dalle 16:00 in poi), per una manifestazione a carattere puramente promozionale, nonché l’elemento trainante per tutti quei bambini che intendono avvicinarsi a questo sport.



Sono previste prove di abilità a stazioni e per tutti i bambini partecipanti, dai 3 ai 15 anni, verranno consegnati alcuni gadget. Predisposta anche un’area prova di abilità anche per non tesserati FCI.