Si assegnerà presso il Condominio Turistico Villaggio Heraclea di Policoro, la 2^ edizione della “Coppa Antonio Statuto – Trofeo Fantastico Mondo” di basket regionale 3x3.

Dopo Metaponto, Praia a Mare e Castellaneta Marina, il circuito itinerante chiude il suo “coast to coast” lucano sul litorale jonico, dove, in collaborazione con l’Academy Basket Potenza, sabato è in programma l’ultima tappa di qualificazione e domenica saranno proclamati i campioni di ciascuna categoria.

Per le vincitrici di tappa della categoria Senior l’ultimo pass per le Finals 3x3 Basketball League di Roseto degli Abruzzi (10-11-12 Settembre), per le quali sono già qualificate anche Aperol Pizz, Poveri Gabbiani, Alberto il Pazzo, NBArazzanti, Minnesode Tinderwolves e All Star Colosseum, con le prime tre che rappresenteranno la Basilicata anche nelle Finali Estathè Streetball FIP Circuit di Cesenatico (5-6 Agosto).

Chance di confronto oltre i confini regionali anche per le migliori squadre giovanili, che avranno l’opportunità di cimentarsi a loro volta con le Finali LB3x3 e contendere lo scudetto FIP di Lignano Sabbiadoro alle migliori squadre Under 16 e Under 18 provenienti da tutto lo stivale, mentre la rassegna tricolore Under 14 sarà inserita all’interno del Trofeo CONI.

A Policoro, dunque, in scena il meglio del basket estivo lucano e non solo, visti i positivi riscontri e le partecipazioni registrate da atleti ed atlete fuori regione nelle due tappe organizzate anche nelle vicine Puglia e Calabria, in due sedi come Castellaneta Marina e Praia a Mare particolarmente gettonate da tanti nostri corregionali.

Le categorie in gara:

Under 14: nat* 2008/09/10

Under 16: nat* 2006/07/08

Under 18: nat* 2004/05/06/07

Open: nat* fino al 2003

Le iscrizioni sono come sempre possibili scaricando il modulo a questo link https://www.fip.it/Regioni/BASILICATA/Documenti/ContenutoCartella?idCartella=11720 ed inviandolo via mail a basilicatacoastocoast3vs3@gmail.com o via whatsapp ai numeri di cellulare 3482834457/3392359212.

E’ l’ultima occasione per giocarsi un posto in finale e provare a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione dedicata ad Antonio Statuto, per tutti “SHAQ”, coach ed atleta prematuramente scomparso nello scorso mese di Febbraio all’età di 44 anni.