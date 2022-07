E’ tutto pronto a Matera per il kick-off Meeting del progetto ERASMUS+SPORT denominato “Promotion of physical activity through European traditional sports (PROPACT)” proposto e coordinato dall’ASD Cultura e Sport di Matera.

Il meeting si svolgerà domani 28 luglio, con inizio alle ore 9.30, presso l’Open Space dell’APT in Piazza Vittorio Veneto.

Il progetto europeo vede la partecipazione ed il coinvolgimento di 8 partners, provenienti da 5 Paesi europei e ha ottenuto il punteggio molto alto di 91/100 punti ed è stato quindi selezionato dall’Agenzia Esecutiva EACEA della Commissione Europea, tra le oltre 1300 candidature presentate.

Il partenariato è composto da : Associazione Europea dei Giochi e Sport Tradizionali (Francia), Comune di Ravenna (Italia), Comune di Danzica (Polonia), Comune di Pendik (Turchia), Università di Saragozza (Spagna), Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji (Polonia), Associazione sportiva Media Sport (Slovenia).

Il progetto mira a favorire la partecipazione allo sport e all'attività fisica dei giovani e la promozione attiva dell'inclusione sociale ed interculturale.

Inoltre, il progetto ha l’obiettivo di creare uno strumento tecnologico per promuovere gli sport ed i giochi tradizionali europei da un punto di vista intergenerazionale e una prospettiva inclusiva che unisca sport e giochi antichi con le ultime tecnologie per avvicinare i giovani sport e attraverso la riscoperta degli sport e dei giochi tradizionali europei (ETSG), nella propria lingua (visiva, mobile e interattiva).

Il progetto, iniziato a maggio 2022 ha una durata di 24 mesi.

Gruppi target sono : Associazioni sportive, Bambini e ragazzi 6-15 anni, Cittadini e famiglie, insegnanti, allenatori sportivi, volontari sportivi, vasto Pubblico, Autorità e decisori politici

Le attività in programma sono:

1. Gestione, coordinamento, monitoraggio e valutazione

2. Formazione e scambio di esperienze e buone pratiche durante 5 incontri transnazionali

3. Seminari ed eventi sportivi in ​​5 paesi durante la Settimana Europea dello Sport 2023

4. Evento sportivo internazionale a Ravenna con la partecipazione degli studenti delle scuole

Risultati finali:

• Indagine conoscitiva sulle conoscenze ETSG e sui corretti stili di vita

• formazione per insegnanti, allenatori e volontari sportivi con rilascio del diploma di “istruttore ETSG”

• Risultati visivi prodotti durante workshop e sessioni di formazione locali

• Linee guida “ETSG per i giovani”

• Piattaforma e-learning con lezioni, tutorial, videoconferenze, ecc.

• Attività di comunicazione e divulgazione

• Conferenze iniziali e finali

Ogni organizzazione dovrà proporre e scambiare con gli altri partner europei almeno 2 giochi tradizionali antichi: l’ASD Cultura e sport Matera proporrà i seguenti giochi “u strimml” (trottola) e la “settimana” che storicamente venivano praticati all’interno degli antichi Rioni Sassi di Matera.

Prologo del kick-off meeting sarà la visita guidata ai Sassi, degli oltre 20 delegati, che si terrà in serata.

Tutte le attività del progetto potranno essere seguite sulla Pagina Facebook “PROPACT PROJECT”

Il logo del progetto è stato ideato dall’artista materano Pino Oliva.