Con lo svolgimento del Trofeo Cicloteam Matera Sassi, in programma domenica 19 giugno a Matera presso il Borgo La Martella, si ritorna a mettere in cantiere la tradizionale corsa su strada dopo due anni di fermo a causa della pandemia, nonché il primo dei due appuntamenti programmati programmati dal sodalizio giovanile materano valevole per il campionato regionale FCI Basilicata per società.



Con questa manifestazione aperta ai bambini e ragazzi tesserati FCI tra i 7 e i 12 anni, il Cicloteam Matera Sassi vuole fare un omaggio a sé stesso: il decennale di attività ciclistica dalla sua nascita. Non è un caso la scelta del Borgo di La Martella per far svolgere questa manifestazione e per l’occasione la società organizzatrice sarà coaudivata da un gruppo di volontari denominato Raggio di Sole per il presidio del percorso di 1 chilometro da ripetere più volte a seconda dell’età del baby partecipante (inizio delle gare alle 15:30).



“Il borgo – spiega in una nota Antonio Montemurlo, presidente del Cicloteam Matera Sassi - nel 2023 festeggerà 70 anni dalla realizzazione e il nostro intento è quello di organizzare più eventi ciclistici. La nostra presenza sul territorio speriamo non sia vana, porgiamo un ringraziamento alle società partecipanti con l’augurio che possano essere protagoniste di una colorita ed avvincente manifestazione all’insegna della condivisione e della spensieratezza”.