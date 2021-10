NEWS BREVI

4/10/2021 - Allerta rossa in Liguria, previsioni meteo: piogge e temporali al Centro-nord Allerta rossa in Liguria per oggi 4 ottobre. Sulla base delle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede inoltre allerta arancione su parte di Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte. 4/10/2021 - Milano, aereo precipita: 8 morti, 2 sono italiani Un aereo da turismo è caduto a Milano: morte le 8 persone a bordo. L'aereo è precipitato nella zona di San Donato, alla periferia della città. Era decollato da Linate alle 13.04 ed era diretto in Sardegna, come comunica l'Areu.

A bordo c'erano il pilota e 7 passeggeri, tutti deceduti nell'impatto. Ci sarebbe stato l’immobiliarista romeno Dan Petrescu, 68 anni con cittadinanza tedesca, ai comandi dell’aereo a bordo del quale c'erano anche il figlio e la moglie dell’uomo, oltre a una coppia di amici con un bambino piccolo.



Due cittadini italiani tra le vittime. Si tratta di Filippo Nascimbene, 33 anni di Pavia, e del figlio Rafael di un anno. Nello schianto sono morte anche la moglie Claire Alexandrescou, 34 anni, cittadina francese, e la madre della donna, Miruna Anca Wanda Lozinschi, 65 anni, cittadina francese. Lo comunica la Questura di Milano, precisando che, in assenza di una lista passeggeri ufficiale, si attendono i risultati delle comparazioni dei profili genetici. 3/10/2021 - Ostia.Sputava ogni giorno sull'auto dell'ex, arrestato 39enne Non accettava la fine del suo matrimonio e continuava a tormentare l’ex moglie, il 39enne romano arrestato dalla Polizia di Stato. Tutto ha avuto inizio quando la donna, stanca per le umiliazioni e le percosse subite, ha trovato il coraggio di denunciare P.L. agli investigatori del X Distretto Lido, diretto da Antonino Mandolìa.

P.L. è stato arrestato in flagranza per atti persecutori ed il Pubblico Ministero ha emesso il provvedimento degli arresti domiciliari. EDITORIALE Abbiamo già vinto...e ad ognuno la sua storia

di Paolo Sinisgalli di Paolo Sinisgalli Finalmente 11 luglio, la finale del campionato d'Europa di calcio è a poche ore.

Vinceremo. Abbiamo già vinto, tutti.

Sì, comunque vada sarà stato bello. Persino per chi è uscito al primo turno.



Da Italiano voglio che l'azzurro trionfi stasera. Sai che bello: battere in casa gli avversari e alzare al cielo le braccia e la coppa in quel tempio del calcio in quel quartiere londinese di Wembley.

Credo che può accadere, vi dico perché. Metti...-->continua