Con tutte le dovute cautele e nel rispetto dei protocolli anti Covid-19, grande afflusso dei bambini delle categorie giovanissimi, tra i 7 e i 12 anni, al velodromo di Oppido Lucano in una kermesse su pista per i G1-G2-G3 impegnati nella gimkana e per i G4-G5-G6 nello sprint cronometrato.

La SCD Lioi di Matteo Lioi ha fatto le cose in grande per assicurare una ripartenza coi fiocchi dell’attività giovanile under 13 in Basilicata. I mesi trascorsi tra la zona rossa e quella arancione, per la gestione dell’emergenza Covid-19, hanno impedito la ripresa a pieno regime di questo settore, visto che non rientrava con la qualifica di preminente interesse nazionale da parte del Coni.

Sport e divertimento mancavano da oltre un anno a causa della pandemia e questa kermesse è stata l'inizio di una lunga serie di eventi dedicati ai giovani.

I genitori e gli accompagnatori facevano sentire il loro calore attraverso incitamenti e incoraggiamenti per tutti dalle gradinate e dai posti a sedere sugli spalti, dopo i lavori di ristrutturazione cui si è fatta parte attiva l’amministrazione comunale di Oppido Lucano.

Queste le società partecipanti che hanno conquistato in quest’ordine la miglior somma di piazzamenti individuali di ciascun corridore: al primo posto la Motostaffette Potenza (31 punti) davanti al Team Bykers Viggiano (22), al Cicloteam Valnoce (20), al Ciclo Team Matera Sassi (16), alla Lucania Bike-Palazzo San Gervasio (7) e l’Akademeia Ciclismo Molfetta (5 punti, provenienza Puglia), a seguire il Team Mazzei Club Corridonia (dalla Calabria).

Alla presenza di Antonietta Fidanza (sindaca di Oppido Lucano), Nicola Perciante (responsabile settore giovanissimi FCI Basilicata), Tommaso Guglielmi ed Enzo Paradiso (presidente e consigliere provinciale FCI Potenza), la SCD Lioi ha ringraziato tutte le società che hanno partecipato alla manifestazione con grande entusiasmo e correttezza nonostante le restrizioni anti contagio in vigore.



VINCITORI DI CATEGORIA GIMKANA

G2 maschile: Andrea Pace (Motostaffette Potenza)

G2 femminile: Valentina Pace (Motostaffette Potenza)

G3 maschile: Alberto Cuozzo (Team Bykers Viggiano)

G3 femminile: Mariazzurra Alberti (Team Bykers Viggiano)



VINCITORI DI CATEGORIA SPRINT CRONOMETRATO

G4 maschile: Nicolò Carlomagno (Team Bykers Viggiano)

G5 femminile: Giulia Colucci (Motostaffette Potenza)

G6 maschile: Manuel Gaudioso (Ciclo Team Valnoce)

G6 femminile: Marzia Falcone (Ciclo Team Valnoce)