Il primo sigillo che si assicura la Rinascita Volley è in cabina di regia: Matteo Pistolesi sarà il prossimo palleggiatore che vestirà i colori biancorossi. Torinese , classe 1995 e’ cresciuto nelle giovanili del Piemonte Club con cui esordisce in A1 ottenendo qualche convocazione in prima squadra. Nella stagione 12-13 entra a far parte del Club Italia a cui resta legato per due annate. A 20 anni così fa il suo ingresso in A2 e indossa la maglia dell’ Emma Villas nella stagione 2015-16, poi il salto in Superlega con la Top Volley Latina. Nella stagione 17-18 è sempre nella massima divisione del volley italiano, gioca a Ravenna con cui vince la Challenge Cup. Due stagioni a Mondovì poi il passaggio a Piacenza sempre in A2. Lo scorso anno a Cuneo che, a fine della regular season, si piazza terza in classifica, arrivando fino alle semifinali play off e semifinali di coppa Italia. A presentare il nuovo palleggiatore è il tecnico Barbiero: “Pistolesi è un giocatore dalla comprovata esperienza, bravo tecnicamente e determinato in campo, sarà il punto cardine della squadra. Lo conosco da anni- spiega coach Barbiero- e sono convinto che farà bene”.



“Sono contento di arrivare a Lagonegro- sono le prime parole dopo la firma del contratto di Matteo Pistolesi - una realtà che ho conosciuto la prima volta quando militava in B1 ed io ero al Club Italia. È una società che ormai da anni è stabilmente in serie A2, questo è sinonimo di grande serietà. Il presidente è intenzionato a riscattare l’ultima stagione un po’ sfortunata e sono contento che lui e l’allenatore abbiano riposto fiducia in me. Sono davvero contento di ritrovare finalmente Mario Barbiero, un allenatore che per me è stato molto importante ai tempi del club Italia e delle nazionali giovanili, una figura che- spiega il regista- per me ha rappresentato tanto anche a livello di crescita umana: poter condividere una stagione con lui penso sia una grande occasione, la figura dell’allenatore ogni tanto viene data per scontata ma a mio avviso è insieme al gruppo ciò che davvero può fare la differenza”. In attesa di conoscere le nuove disposizioni sulla capienza dei palasport Pistolesi ha però già un messaggio per i tifosi: -“ricordo in questi anni sempre un pubblico molto caldo a Lagonegro, è il mio primo anno al sud e mi piacerebbe vivere al massimo la realtà con tutti i suoi tifosi, se la situazione lo permetterà. Dobbiamo porci come obiettivo quello di far appassionare la gente, essere una squadra che dá tutto sul campo ogni giorno, sono convinto che così facendo ci ritaglieremo un ruolo da protagonisti in questo campionato”, conclude Pistolesi.