Il 4 gennaio 2021 a Matera e Potenza si sono tenute le elezioni in presenza degli organi rappresentativi dell’associazione degli allenatori in Basilicata. Nelle due province si è registrata una straordinaria affluenza al voto pari a circa il 90% degli aventi diritto. Un plebiscito che certifica il consenso maturato tra gli allenatori nei confronti del laborioso operato svolto da AIAC nel quadriennio precedente, nonostante la funzionalità dell’attività associativa potesse essere ostacolata dal commissariamento della presidenza regionale.



L’impegno riversato in campo sul territorio regionale nell’ultimo quadriennio dai gruppi provinciali, ed in particolare da AIAC Matera ha invece azzerato le difficoltà ed assicurato agli associati ed agli altri allenatori abilitati il supporto che assoallenatori deve garantire alla categoria.



D’altronde, l’affluenza alle urne così partecipata in un momento della vita sociale complicato come quello che stiamo vivendo è un evidente segnale di vivacità ed condivisione che caratterizza il nuovo corso della associazione allenatori di calcio in Basilicata.



Da ogni area della regione gli associati si sono recati ai seggi ubicati nelle sedi LND dei due capoluoghi per esprimere la loro preferenza, e con essa il supporto a questa classe dirigente rinnovata, aperta al territorio ed alla condivisione degli obiettivi. Perché la Basilicata è Una.



Per la provincia di Matera è stato eletto il nuovo Presidente Provinciale Vito Albano, mentre a Potenza Rocco Pappalardo che ha registrato un gradimento pari al 90% delle preferenze rispetto al collega Biagio Avigliano.



A supporto dell’operato dei due Presidenti vi sono i Consiglieri provinciali ed i Delegati alla Assemblea regionale che si costituirà a breve per l’elezione del Presidente della Basilicata. A Potenza Rocco Pappalardo potrà contare del supporto degli eletti Nicola Angelillo e Dino Telesca di Potenza, Francesco D’Urso di Venosa, Angelo Grippo di Genzano di Lucania, Paolo Pinto di Pescopagano e Vito Antonio Sabia di Tito.



A Matera Vito Albano avrà il sostegno dei Consiglieri Leonardo Baldari di Marconia, Giancarlo Carioscia di Pisticci, Michele Cellammare e Pasquale Martinelli di Matera, Salvatore Tortorelli di Policoro, Francesco Zichella di Montalbano j.co; quindi dai Delegati Doriana Comanda di Miglionico, Pasquale Dattoli e Emanuele Finamore di Ferrandina e Rocco Lionetti di Policoro.