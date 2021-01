Antonio Finamore, Presidente AIAC Matera su quadriennio 2016-2020 2/01/2021



"In quattro anni abbiamo costruito una realtà dinamica, propositiva e vicina alle esigenze di tutti gli allenatori materani e della Basilicata. Abbiamo azzerato le distanze e i confini, credendo fortemente nella unità degli intenti affinché si potesse accrescere la competenza dei tecnici al servizio del nostro calcio. Ora la strada è tracciata ed il treno viaggia spedito. Il percorso è lungo, ma condivisione ed idee chiare ci porteranno lontano. La qualità del nostro calcio continua a crescere. È lontano il tempo in cui qualcuno pensava che il calcio in Basilicata viaggiasse a velocità ridotta. In questo quadriennio con entusiasmo abbiamo dedicato tempo per supportare le esigenze dei nostri tecnici abilitati. Ora per permetterci di continuare a dedicarci al nostro percorso condiviso, il 4 gennaio 2021 basterà che i nostri allenatori ci dedichino il tempo necessario per esprimere il loro voto."

In questi primi quattro anni di attività abbiamo operato al servizio degli associati della provincia di Matera e di tutta la Basilicata promuovendo la formazione obbligatoria e gli incontri finalizzati ad accrescere la competenza tecnica, capacità organizzativa. Abbiamo fornito supporto ad ogni quesito posto dagli associati in ordine alla funzionalità dei regolamenti, alla tutela legale e dell'utilizzo delle piattaforme online per le attività associative. Tra queste, in particolare MYAIAC nel periodo emergenza Covid 19.



Abbiamo realizzato, completamente gratuiti, numerosi eventi a Matera:



- due edizioni del "Premio Franco Mancini", con mr Gino DeCanio, Mr Mario Pafundi (Manchester City - Premier League UK) e Lilino Ventra (Tondela - League Portogallo);



- stage "i possessi palla finalizzati" con mr Paolo Favaretto;



- stage "coach defense" con Mr Michele Baldini;



- stage "la performance e il modello prestativo nel calcio" con il prof Ferretto Ferretti;



- stage "la difesa della palla" con Mr Stefano Bonaccorso;



- stage "le contrapposizioni tattiche del 1433 del fc Francavilla" con mr Ranko Lazic;



- stage "obbligatorietà e tutela legale dei tecnici" con avv. Luca Perdomi e avv. Pierluigi Vossi;



- stage "Metodologia e modelli formativi nel calcio giovanile professionistico" con mr. Pasquale Arleo, in collaborazione con il CFT SGS;



- stage "il calcio in età evolutiva, differenze tra scuola italiana e brasiliana" con mr Angelo Mariano De Almeida a Matera, in collaborazione con il CFT SGS.



Ed altri eventi, anch'essi gratuiti, sul territorio della Basilicata:



- stage "dalla tecnica individuale alla tattica collettiva per un gioco d'attacco" con Mr. Giancarlo Camolese, nell'ambito della formazione obbligatoria a Potenza;



- stage "La filosofia di calcio dei top club di Basilicata" con Mr Giuseppe Raffaele a Potenza;



- stage "La filosofia di calcio dei top club di Basilicata" con Mr Mimmo Giacomarro a Picerno (PZ);



- stage "dal duello ai 3 Vs 3 nei modelli calcio propositivi" con Mr. Massimiliano Tangorra a Rionero in Vulture (PZ), in collaborazione con il CFT SGS.



Il tema dell’aggiornamento ci è particolarmente a cuore. Per quello inerente le 15 ore triennali obbligatorie abbiamo richiesto l'intervento di docenti della Scuola Allenatori del Settore Tecnico. Appunto, l’aggiornamento come aspetto decisivo del bagaglio tecnico e delle sorti di un allenatore.



Sapere e saperlo comunicare. Considerare le esigenze, le aspettative, il vissuto extra calcistico cui sono esposti i ragazzi che oggi abitano i nostri campi di calcio. Noi ricerchiamo l’inclusione.



Abbiamo posto grande attenzione e cura alla comunicazione on e offline delle iniziative AIAC. Abbiamo attivato canali presso la carta stampata ed i media televisivi e online che hanno seguito costantemente le nostre attività. In tale contesto abbiamo realizzato la pagina ed il gruppo Facebook AIAC MATERA con migliaia di accessi. Quindi abbiamo assicurato a tutti gli allenatori abilitati della Basilicata, la comunicazione continua a mezzo dei nostri gruppi Whatsapp. Sempre sotto l'egida di valori imprescindibili: lealtà e rispetto.



Noi del gruppo “AIAC BASILICATA, INSIEME SI PUÒ”, riteniamo imprescindibile fortificare l’abitudine al confronto leale. Così intendiamo dare continuità alle occasioni di incontro e di formazione sul territorio. Anche e soprattutto facendolo per distretti. Lo abbiamo fatto nel quadriennio passato. Continueremo a farlo in quello futuro, in condivisione con la delegazione della provincia di Potenza e la Presidenza AIAC Basilicata. Così si farà la differenza.



In prosecuzione di quanto già realizzato nel quadriennio 2016 - 2020, in condivisione con la delegazione di Potenza, il gruppo “AIAC BASILICATA, INSIEME SI PUÒ” di Matera ha inteso selezionare linee programmatiche che ci impegneremo a praticare qualora ci sarà confermata la fiducia già riposta nel 2016.



Perché, la Basilicata è Una. INSIEME SI PUÒ.



Il nostro programma:



1. sia arricchita la vita associativa con la periodizzazione di frequenti riunioni dedicate alla programmazione interna, oltre ad incontri con gli organismi istituzionali (AIA, AIC, CONI, FIGC, C.R.BASILICATA, SGS BASILICATA,etc);



2. siano migliorati ed aggiornati gli strumenti di comunicazione on e off line dell’associazione (contatti stampa, sito internet ed i social network);



3. sia promossa l’organizzazione di corsi abilitativi all’esercizio dell’attività di allenatore (UEFA B, UEFA C ed Istruttori Scuola Calcio FIGC - SGS), in alternanza tra le province ed i suoi distretti, corsi di aggiornamento territoriali frontali a Matera e a Potenza tenuti da docenti della Scuola Allenatori del Settore Tecnico, seminari in collaborazione con i CFT e SGS, inoltre ad altre attività di tutoraggio per l'utilizzo delle piattaforme on line MYAIAC dove provvedere all'organizzazione di webinar di aggiornamento e confronto, anch’essi tenuti da docenti della Scuola Allenatori del Settore Tecnico ed allenatori professionisti accreditati sui varie tematiche come la preparazione atletica, tattiche e strategie, medicina sportiva, psicologia, alimentazione, recupero infortunati, etc;



4. sia incentivata l'analisi e ed il supporto inerente la diffusione del calcio femminile, movimento in forte espansione al quale l’AIAC guarda con estrema attenzione;



5. sia incentivata e supportata l'attività a sostegno del calcio a 5 al quale intendiamo offrire maggiori opportunità di sviluppo, informazione e divulgazione;



6. sia incentivata e supportata l'attività a sostegno dei Preparatori Atletici, il cui compito di preziosa collaborazione verso l'allenatore incide nella gestione efficiente della squadra;



7. sia incentivata e supportata l'attività dei Preparatori dei Portieri che pur svolgendo un lavoro oscuro, a nostro avviso risulta necessario di riconoscimento finalizzato a valorizzarne la professionalità nell’ambito dello Staff Tecnico;



8. sia incentivata e supportata l'attività a sostegno dei Match Analyst, il cui operato risulta essere un prezioso valore aggiunto per la qualità delle gestioni tecniche delle squadre di calcio;



9. sia favorita la partecipazione attiva di tutti coloro che vorranno collaborare nell’ambito di gruppi di lavoro tematici;



10. sia promossa ogni utile azione legale finalizzata a ridurre l’impiego di allenatori non titolati alla guida di squadre di calcio per come prescritto dai regolamenti in vigore, inoltre ad ogni iniziativa tendente a tutelarne i diritti;



11. sia incentivata e supportata ogni iniziativa finalizzata a favorire il proselitismo al fine di accrescere il prestigio dell'Associazione.



Candidato Presidente Provinciale: Vito ALBANO

Candidati Consiglieri Provinciali e Delegati Assemblea Regionale:

Candidati Consiglieri Provinciali e Delegati Assemblea Regionale:

Doriana COMANDA, Pasquale DATTOLI, Emanuele FINAMORE, Rocco LIONETTI, Leonardo BALDARI, Giancarlo CARIOSCIA, Michele CELLAMMARE, Pasquale MARTINELLI, Salvatore TORTORELLI e Franco ZICHELLA.



