Non hanno lesinato impegno gli atleti delle società aderenti al comitato regionale FCI Basilicata che hanno ripreso confidenza con le gare di ciclocross nell’arco di pochi giorni tra Puglia e Lazio con la partecipazione a due eventi di interesse nazionale previste dal Coni con il calendario che ha subito qualche stravolgimento a seguito dell’andamento epidemiologico per i contagi da Covid-19.



Tante soddisfazioni nel martedì festivo dell’Immacolata Concezione (8 dicembre) a Bisceglie, in Puglia, per il Memorial Peppino Preziosa al quale hanno preso parte le società Heraclea Bike Marino Bici, Cicloteam Valnoce, Team Bykers Viggiano e Loco Bikers.



Ottimo il comportamento degli agonisti nella gara élite con il secondo posto di Antonio Lavieri (Loco Bikers), il terzo di Gino Masino (Team Bykers Viggiano), il quarto di Domenico Chiarelli (Cicloteam Valnoce) e il quinto di Nicola Falabella (Cicloteam Valnoce).



Tra i giovani da segnalare con il secondo posto di Aurora Falabella (Cicloteam Valnoce) tra le donne allieve secondo anno, il sesto di Gabriel Mileo (Team Bykers Viggiano) tra gli allievi secondo anno e una top-10 sfiorata da Fabio Grosso (Team Bykers Viggiano) nella gara juniores. In ambito amatoriale hanno ben figurato Angel Lisandro Calla (Cicloteam Valnoce – 2°master 4), Samuele Colonna (Loco Bikers – 6°élite sport) e Pasquale Marino (Heraclea Bike Marino Bici – 4°master 6).



Il fango di Ferentino, nel Lazio, ha messo decisamente a dura prova gli atleti lucani in rappresentanza delle società Team Bykers Viggiano (con lo juniores Fabio Grosso, gli open Donatello Viola e Domenico Babino), Cicloteam Valnoce (con gli allievi Aurora Falabella, Piero Cianciotta e Rosario Giampietro) e Loco Bikers (con l’élite sport Piergianni Cautela) che hanno preso parte alla sesta e penultima prova del Giro d’Italia Ciclocross il 13 dicembre.