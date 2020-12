Il Futsal Senise è chiamato ad un altro impegno molto complicato, tale sarà la seconda trasferta consecutiva questa volta, alle 16 di oggi pomeriggio, al “PalaTedeschi” contro il Benevento.

“Affrontiamo un avversario forte e molto esperto che, attualmente, occupa la terza posizione della classifica per averne vinte tre e pareggiata una. Per cui corrono almeno per i play off, se non per il vertice”, conferma l’allenatore dei senisesi Luciano Bloise.

I campani si trovano a quota 10 nella graduatoria, sono imbattuti ed hanno ancora due match da recuperare: statistiche che la dicono lunga sul loro valore.

“Questa settimana abbiamo parlato della necessità di crescere attraverso sfide come questa, nelle quali sulla carta siamo assolutamente sfavoriti - sottolinea ancora il tecnico - ma, anche se partiamo sfavoriti, non andremo certo a Benevento per fare una passeggiata ma convinti di dare il massimo perché poi l’unico verdetto che conta è quello del campo. Tuttavia, siamo consapevoli che si tratta di un impegno difficile, con tante insidie e contro giocatori di grande esperienza anche per aver militato in categorie superiori”.

Dopo l’exploit nel Lazio, Vitale e compagni sono saliti a quota 3 in classifica ed hanno guadagnato in un sol colpo diverse posizioni.

Che si tratti di un girone diviso in due tronconi ce lo aveva detto lo stesso Bloise e, finora, il calendario non ha certo sorriso ai bianconeri che hanno già affrontato, nell’ordine, il Potenza alla prima giornata, poi lo Sporting Sala Consilina e lo Spartak Caserta e, oggi, ecco un altro fortissimo avversario.

“Ma questo non ci deve certo spaventare - conclude Bloise - anzi, da un certo punto di vista, essere sfavoriti ci può aiutare ad andare in campo più liberi mentalmente, ovvero senza la pressione di dover fare risultato ma solo con l’idea di giocare la nostra partita, proprio nell’ottica di continuare a lavorare per costruire qualcosa”.

Giovedì i sinnici hanno anche effettuato i test antigenici, risultati tutti negativi. A parte Mercuro non ci saranno altre assenze.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it