Oggi contro Cuneo esordisce ufficialmente mister Tubertini sulla panchina della Cave del Sole Geomedical. Arrivato ad inizio settimana il tecnico emiliano si ben presto messo al lavoro : “ho trovato un bel gruppo , molto disponibile- spiega il coach dei lagonegresi- . Bisogna accettare questo momento con serenità , con desiderio e ambizione di andare a cercare un risultato positivo . I momenti di difficoltà devono essere da stimolo e miglioramento. Domenica, contro Cuneo che la scorsa settimana ha trovata la vittoria solo al tie break contro Reggio Emilia-continua Tubertini- penso che sia un’occasione buona per cominciare questo percorso. Bisognerà utilizzare al meglio le nostre certezze. Sarà una partita con una squadra che non ha presentato stabilità di rendimento ultimamente, dobbiamo guardare soprattutto al nostro gioco che richiede un focus di attenzione. Ci sono delle fasi di gioco che devono salire e dobbiamo puntare sulla fiducia e sull’entusiasmo.Noi dobbiamo andare oltre la classifica poichè l’ultimo posto non è consono per questa squadra. Bisogna tenere lo spirito alto. Non vedo l’ora che arrivi domenica”, conclude mister Tubertini che avrà il roster a completa disposizione. Al Palasport Villa D’Agri si presenta la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, team nella parte alta del tabellone con 6 punti in 4 match. Sulla panchina del Cuneo Volley c’è coach Roberto Serniotti, assistito dal promosso Marco Casale. In regia il capitano Pistolesi che forma la diagonale con l’opposto brasiliano Wagner Pereira Da Silva, mentre gli schiacciatori sono Tiozzo e Preti. Al centro direttamente dalla Superlega del Trentino Volley, Lorenzo Codarin, che va ad unirsi al confermato Nicholas Sighinolfi e alla new entry valtellinese, Paolo Bonola. A difendere il campo biancoblù il Libero della Nazionale Juniores, Damiano Catania.

Tra i record personali ci sono da una parte Fabroni insegue l’ace n. 300, dall’altra Da Silva è a 2 punti dai 1500. L’unico ex è il biancorosso Mazzone, a Cuneo nel 2018/19.

Appuntamento come sempre esclusivamente live presso il canale di You tube di Legavolley , a partire dalle ore 18,00 in diretta dal Pala Sport di Villa D’Agri.