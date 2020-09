NEWS BREVI

5/09/2020 - sospensione idrica Miglionico: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 18:00 di oggi fino al termine dei lavori. MIGLIONICO: Contrada Foggia di Lupo 4/09/2020 - Diocesi di Tursi-Lagonegro:aggiornamento del percorso " in ascolto del Creato" La Diocesi di Tursi-Lagonegro comunica che, per motivi precauzionali legati ad un caso di coronavirus, il gesto iniziale del percorso ecclesiale “In ascolto del Creato”, programmato per domani 5 settembre 2020 a Bosco Magnano di San Severino Lucano, con lo stesso programma e alle medesime modalità, è spostato presso il LAGO SIRINO di NEMOLI. 1/09/2020 - Sospensione idrica oggi in Basilicata 1 Settembre Castelmezzano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 06:00 di oggi alle ore 06:30 di domani mattina salvo imprevisti. CASTELMEZZANO: Paese Castelmezzano

Pietrapertosa: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 20:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. PIETRAPERTOSA: paese di Pietrapertosa

Atella: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 22:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. ATELLA: Intero abitato ad esclusione delle frazioni. EDITORIALE Un anno fa l’incendio della Felandina. Chi ricorda Eris Petty?

di Libera Basilicata di Libera Basilicata Il 7 agosto 2019, un incendio divampato da una bombola di gas utilizzata per una cucina, ha distrutto l’intero complesso uccidendo Eris Petty, una giovane donna nigeriana ospite della struttura. A seguito di questo evento, il ghetto si è andato progressivamente svuotando fino allo sgombero definitivo deciso dalle autorità competenti e avvenuto il 28 agosto 2019. Gran parte delle persone hanno iniziato dunque a spostarsi nella zona dell’Alto Bradano dove nel ...-->continua