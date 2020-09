Prenderà ufficialmente il via domani il Campionato Europeo under 18 maschile, in programma a Lecce e Marsicovetere fino al 13 settembre. In Basilicata si disputerà la pool I, alla quale prenderanno parte gli azzurrini di Vincenzo Fanizza, Turchia, Bulgaria e Belgio. La pool II si giocherà in Puglia e vedrà in scena Repubblica Ceca, Germania, Bielorussia e Polonia.

Il torneo è reso possibile grazie agli sforzi organizzativi della Fipav e della Cev, affiancate in questi mesi dal fondamentale lavoro dei comitati periferici coinvolti e dalle autorità locali. Un lavoro di gruppo che permetterà di far disputare la competizione nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitarie, previste dai rigidi e accurati protocolli emanati dalla Federazione Italiana Pallavolo.

L'obiettivo principale è quello di dare un importante segnale di ripartenza dell'attività a tutto il movimento pallavolistico, sempre fornendo le massime garanzie per tutelare la salute degli atleti, degli ufficiali di gara e di tutti gli addetti ai lavori che parteciperanno all'evento. Sia a Lecce che a Marsicovetere, il pubblico non potrà essere presente nei palazzetti, ma avrà comunque l'opportunità di seguire tutte le partite dell'Europeo in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).

Nella prima giornata di gare domani a Lecce si disputeranno Germania-Bielorussia (ore 17) e ore Rep. Ceca-Polonia (ore 20), mentre a Marsicovetere Belgio-Bulgaria (ore 17) e infine faranno il loro esordio gli azzurrini contro la Turchia (ore 20).

Alla viglia della prima sfida queste le parole di Vincenzo Fanizza: "Ho buone sensazioni, arriviamo all'Europeo dopo un percorso lungo e molto impegnativo. I ragazzi in allenamento hanno dato tutto quello che avevano e adesso c'è grande voglia di iniziare.

La squadra è motivata e sono convinto che in campo si farà rispettare, le difficoltà incontrate nei mesi di preparazione, molte delle quali dovute al periodo di stop forzato, hanno cementato il gruppo.

In merito al nostro girone, domani iniziamo subito con un avversario di livello che è la Turchia, poi affronteremo Belgio e Bulgaria. Sono tutte squadre che a livello giovanile hanno una storia importante, la Bulgaria inoltre l'anno scorso è stata la finalista del Campionato Europeo Under 17. Sulla nostra strada troveremo dei gruppi attrezzati che hanno il vantaggio di lavorar assieme già da un po' di tempo. Noi, invece, siamo una squadra nuova, rispetto alla scorsa stagione ci sono stati un bel po' di cambi. Alla fine dell'Europeo vedremo se siamo stati bravi, oppure abbiamo sbagliato qualcosa". "Giocare un Europeo in casa è sicuramente motivo di grande orgoglio. - prosegue il tecnico azzurro - Dobbiamo pensare a dare il nostro meglio, senza dimenticarci quello che è accaduto begli ultimi mesi, a causa del Covid-19, nel nostro paese. Tante persone si sono ammalate e hanno perso la vita, quindi dobbiamo giocare al massimo anche per la nostra nazione, per il nostro movimento pallavolistico e per tutti coloro che hanno sofferto". "Nel corso torneo voglio vedere la massima determinazione, la stessa che abbiamo avuto durante gli allenamenti - conclude Fanizza - La tecnica nel tempo si può migliorare, la voglia di giocare e di dare in campo tutto quello che si ha, dobbiamo farle vedere ogni giorno. È chiaro poi che per ottenere risultati importanti c'è bisogno anche di un pizzico di fortuna. Sicuramente i ragazzi avvertiranno un po' di pressione, a causa del fatto di giocare questa manifestazione in casa, però non possiamo dimenticarci la loro età. Sono convinto che molti di loro tra qualche anno li troveremo Superlega, però hanno bisogno del giusto tempo per crescere".