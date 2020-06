Dopo la nota di ieri del gruppo “Serie D, salviamoci”, con la quale si annunciavano “azioni giudiziarie” contro la decisione della Figc di decretare la retrocessione diretta delle ultime 4 di ogni raggruppamento della quarta serie, è attesa a breve l’ufficializzazione dei comitati regionali circa la promozione in Serie D delle 28 squadre che, al momento dello stop nello scorso mese di marzo, si trovavano al comando delle classifiche nei massimi tornei regionali.

Ricordiamo, inoltre, che a retrocedere saranno le sole ultime delle graduatorie dei campionati d’Eccellenza, con blocco delle retrocessioni dalla Promozione in giù.

Una matassa da dipanare – come in Piemonte – riguarda la massima divisone lucana: ovvero, a chi assegnare il primo posto tra il Rotonda Calcio e il Lavello.

Le due compagini sono appaiate in vetta a quota 64 (non si è giocato il secondo scontro diretto in casa dei lupi), nulla è ancora deciso ma i rumors dicono che a spuntarla sarebbero gli ofantini, per via della migliore differenza reti, che tornano in D dopo 12 anni.

Il Comitato della Basilicata dovrebbe riunirsi entro la fine di questa settimana, ma, a quanto pare, la decisione dovrebbe assumere rilevanza solamente per gli almanacchi.

Infatti, se come sembra la Figc confermerà che nei prossimi ripescaggi per la Serie D verranno favorite le migliori seconde dei campionati d’Eccellenza, allora i biancoverdi sarebbero comunque certi del salto di categoria. E questo varrà a prescindere dall’eventualità che le società ad averne diritto siano 7, come da alcuni voci di corridoio, oppure 8.

Ad oggi scendono nella “Serie A” lucana il Grumentum Val d’Agri, con l’avvocato Petraglia in prima linea nella battaglia legale, e il Francavilla, il cui presidente Cupparo confida nel ripescaggio. Retrocede in Promozione il Latronico, che ha chiuso la stagione ultimo con 6 punti.

Resta da capire cosa verrà deciso per quanto riguarda le promozioni dalle categorie inferiori.

In proposito, sembrerebbe difficile non vengano rispettati i criteri previsti a inizio stagione: per cui, nel caso fossero confermate le due retrocessioni dalla D, chiaramente approderebbe in Eccellenza la capolista Paternicum del compianto presidente Donato Russo, scomparso a causa del maledetto Covid 19, insime al Calcio San Cataldo (anche se al momento sarebbe in sovrannumero).

Ad ottenere il pass per la Promozione sarebbero Atella e Tricarico Pozzo di Sicar, come vincenti dei due gironi di Prima Categoria, e Cittadella come migliore seconda.

Dalla Seconda salirebbero Pescopagano, Matera Calcio e Scanzano: in testa, rispettivamente, ai giorni A, B e C.

Ovviamente, al momento, queste sono solamente ipotesi seppur piuttosto fondate. Tuttavia, nonostante l’ottimismo del presidente Sibilia, che ha già programmato la ripresa dell’attività agonistica per il prossimo settembre, affinché il calcio dilettantistico possa davvero tornare in campo – il vaccino di Oxford, cui l’Italia partecipa allo sviluppo e alla produzione, è atteso per la fine dell’anno – resta sempre da sciogliere il nodo più importante: ovvero quello relativo alla definizione di un protocollo di sicurezza che possa essere implementato anche a questi livelli.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it