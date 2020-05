NEWS BREVI

10/05/2020 - Sospensione idrica a Rapolla Rapolla: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 09:45 di oggi fino al termine dei lavori. RAPOLLA: Corso Italia, Via San Lorenzo, Via Vulture, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa e zone limitrofe. Guasto impianto di sollevamento idrico di Via Barletta 6/05/2020 - Sospensione idrica a Potenza Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 16:30 di oggi fino al termine dei lavori. POTENZA: Via Delle Ginestre e zone limitrofe 30/04/2020 - Scossa di terremoto di 2.1 a Gravina in Puglia (BA) Un terremoto di magnitudo ML 2.1 si è verificato oggi a 7 km sud ovest da Gravina in Puglia (BA), alle ore 08:25:01 italiane. La piccola scossa di terremoto non ha creato danni a cose e strutture ed ha avuto una profondità di 10 km, stessa distanza che l'epicentro ha dal comune lucano di Irsina. Il Terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

EDITORIALE Lo spazio vissuto. Riflessioni ''stando a casa''

di Maria Francesca Lufrano di Maria Francesca Lufrano La casa può essere percepita come un contenitore vuoto, necessaria per soddisfare solo le esigenze fisiche, oppure uno scrigno che custodisce il nostro essere, piena di energia vitale. E’ questo il punto di partenza dal quale dipende il nostro vivere, nel tempo e nello spazio, questi giorni di isolamento.



Dopo i primi momenti trascorsi, con mio marito, a riorganizzare gli spazi fisici affinché fossero funzionali alle rispettive esigenze creative, n...-->continua