Si avvicina il big match della 11^ giornata di futsal C1 Basilicata. Sabato prossimo, a Senise andrà di scena la partita tra i locali e la prima della classe Pisticci avanti di 4 punti in classifica. I ragazzi di mister Bloise proveranno a fare lo sgambetto alla prima e riaffacciarsi alla corsa promozione.

Una sfida tra Pisticci e Senise nel Futsal che dura ormai da tantissimi anni, dalla finale play-off di tanti anni fa in C2 alle sfide nella massima serie regionale, sempre combattute e di buon livello.

“Affrontiamo un ottimo team fatto da validi elementi che giocano insieme da oltre 7 anni, - commenta il mister in seconda del Senise Leonardo Scarpino – Una squadra che trova la sua forza anche nell'entusiasmo del tifo Pistoikos, a cui vanno le mie congratulazioni.

Dal canto nostro daremo il massimo per ottenere l'intera posta in palio perché vogliamo fare bella figura davanti al nostro pubblico che accorrerà in massa per aiutarci a superare questo grande ostacolo. I ragazzi, assieme al mister Bloise, stanno lavorando sodo, con la speranza di portare l'intera posta in palio dal match che vale una stagione.”

All'andata finì 7 a 6 per il Pisticci, squadra materana che in 10 incontri ha perso solo 2 volte.

Orario di inizio 16:30 presso ITCG Leonardo Sinisgalli.

CLASSIFICA

Pisticci 24

Futsal Potenza 23

Senise 20

Revelia 17

Potentia 15

Maschito 13

Essedisport 9

Castrum Byanelli 8

S. Antonio 8

Futsal Marsico 6