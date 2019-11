Tre impegni a Potenza per la PM Volley Potenza, si comincia sabato con le formazioni di serie C e si chiuderà domenica con la Serie D femminile.

A tracciare il bilancio a conclusione del mese di novembre è il presidente Michele Ligrani molto soddisfatto per il cammino delle tre formazioni impegnati nei campionati di Serie C pugliese e D lucana: “Stiamo vivendo un buon periodo, i ragazzi della En&Gas nonostante gli infortuni hanno conquistato un punto con anche delle belle prove e hanno dimostrato di poter giocare con tutti. La PM Asci – prosegue Ligrani – ha disputato buone partite dove abbiamo sempre giocato e adesso abbiamo un impegno casalingo alla nostra portata, abbiamo già incontrato in avvio di stagione le prime della classe ma dobbiamo continuare a tenere i piedi per terra”. Ligrani si sofferma anche sulla formazione di Serie D femminile, un roster che vede esperienza con un pizzico di gioventù: “La Toge PM ha vinto le prime due partite e sta vivendo un buon periodo e speriamo che duri a lungo. Domenica – conclude Ligrani – incontreremo una delle formazioni accreditate per vincere e le ragazze non vogliono sfigurare”.

Ad aprire il weekend del sodalizio potentino è la PM Asci Potenza che sarà di scena sul teraflex della Palestra Caizzo contro il fanalino di coda Polis Corato Volley determinato a risalire la china. La formazione guidata dai tecnici Massimo Telesca e Luca Cameriero è reduce dal netto 0-3 inflitto ll'Appia Pro Assi Manzoni Brindisi che ha dato un'importante iniezione di fiducia e ha permesso a capitan Angelica Muscillo e compagne di portarsi a 7 punti e raggiungere la nona piazza. Sabato occasione per mettere in cassaforte altri tre punti e proseguire con la striscia positiva. Appuntamento alla Palestra Caizzo con prima battuta fissata per le ore 18:00 sotto la direzione di gara dei signori Caruso e Giugliano.

Subito dopo toccherà ai ragazzi della P2M En&Gas Potenza che ritornano in campo dopo aver incamerato il primo punto settimana scorsa contro Trivianum. Il gruppo allenato da coach Michele Miglionico ospiterà per la quinta giornata la Conad Lecce for azione che staziona e metà classifica con 6 punti all'attivo. Capitan Cuccarese e soci partiranno determinati per migliorarsi e mettere in cascina tre punti preziosi, il match non sarà facile ma la determinazione del gruppo è molto forte. Appuntamento alle ore 20:00 sotto la direzione dei signori Villano e Capobianco.

Domenica impegno in trasferta ma sempre a Potenza per la formazione Toge Volley PM Potenza nel Campionato di Serie D femminile organizzato dalla Fipav Basilicata, per la terza giornata il roster guidato in panchina dalle sorelle Annaluce e Concetta Ostuni è atteso presso la Palestra della Scuola Sinisgalli ospite di Centro per l'udito Santa Maria Potenza. Le ragazze capitanate da Nilde Nobile guidano la classifica con 5 punti ottenuti grazie alle vittorie contro Lagonegro e Rionero. Domenica con prima battuta fissata per le ore 18:00 altro impegno contro un team accreditato per vincere il campionato.