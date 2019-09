Macchina organizzativa a pieno regime per la Cross Country del Centro Storico Novasirese grazie al lavoro certosino dell’Asd Maremonti.



Nova Siri sarà domani (29 settembre) il palcoscenico di questa prima edizione per dare vita a un’esperienza del tutto nuova per chi avrà il privilegio di partecipare ed anche per gli abitanti del borgo novasirese in qualità di spettatori.



Con ritrovo presso la chiesa della Madonna della Sulla alle 7:30 e la partenza alle 10:00, gli atleti metteranno in atto l’impegno e tutto il vigore atletico per dare il meglio sul tracciato prevalentemente disegnato nel centro storico di Nova Siri Paese con prevalenza di sterrato con scalinate, strettoie, ponti e salite con punte massime di pendenza al 20%.



Osservati speciali gli atleti agonisti e master tesserati con le società aderenti alla Federciclismo Basilicata per l’assegnazione dei titoli regionali mtb cross country.