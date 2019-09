La PM VOLLEY ASD con largo anticipo rispetto all'avvio dei campionati si presenterà a stampa e tifosi sabato 21 settembre alle ore 17:00 presso la sala ex Mediafor (Liceo Scienza Umane Gianturco di Potenza).

Sarà l'occasione per celebrare il 37° anno di attività della PM Volley e per presentare le due formazioni che prenderanno parte ai Campionati di Serie C organizzati dalla Fipav Puglia, la PM Asci Potenza nella Serie C femminile e la P2M En&Gas Potenza nella Serie C maschile. Le due formazioni dopo le ottime prestazioni della passata stagione, sono largamente riconfermate sia negli organici tecnici che in campo, per la femminile guida confermata al duo Massimo Telesca e Luca Cameriero che guideranno in campo capitan Muscillo e compagne. Dall'altro versante la formazione maschile reduce dalla splendida cavalcata in Serie D che l'ha vista vittoriosa e che si appresta a vivere il terzo anno di attività dopo aver ottenuto due promozioni consecutive nei primi due anni di attività, alla guida ci sarà sempre coach Michele Miglionico assistito da Elena Ligrani e dal prezioso aiuto di Vincenzo Pacilio, vero e proprio team manager dei piemmini.

Tante le novità che verranno illustrate sabato pomeriggio, insieme alle prime squadre verranno presentati i corsi e le attività del Settore Giovanile e amatoriale ed il progetto inclusivo di Sitting Volley “Sit2Play”, sarà presente a Potenza anche Massimo Scarciglia, Court Manager della Fipav e supervisore degli ultimi eventi di Beach Volley.