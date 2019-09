Nel ranking generale è il secondo miglior italiano in gara



Risultato ragguardevole per il primo potentino ai Campionati mondiali seniores di bowling, terminati a Las Vegas lo scorso 10 settembre. Alberto Petracca, qualificatosi nella rappresentativa italiana, si è posizionato 27° nella classifica generale della famosa competizione mondiale.

Ottime le sue prestazioni nelle competizioni di singolo, doppio e a squadra, i cui punteggi si sono sommati nella classifica generale. Per solo 41 punti, cioè 41 birilli, non è entrato nei primi 24, posizione che gli avrebbe consentito di accedere alla finale master che ha eletto i primi 4 atleti del mondo. A questa finalissima è arrivato però un altro italiano, Marco Reviglio di Milano, che si è classificato 8° dopo aver perso ai quarti di finale.

L’esperienza americana di Petracca è stata comunque molto soddisfacente – il secondo miglior italiano in gara – tenendo conto del disagio di doversi allenare fuori regione, non essendoci campi da bowling in Basilicata. “Indossare la maglia azzurra per la prima volta – ha dichiarato – è stato un grande orgoglio e un grande sogno realizzato. Ero consapevole di non avere grandi speranze, ma pronto a dare comunque il massimo per la mia nazione. I miei risultati personali sono andati oltre le aspettative”.

E proprio in ragione di questi risultati ora Petracca punta a qualificarsi per i prossimi campionati europei over 50 che si terranno a Vienna a fine gennaio. Per la città di Potenza è un ulteriore vanto nel bowling, dopo l’epico risultato di Antonino Fiorentino che vinse l’oro con la nazionale italiana ai mondiali del 2018.