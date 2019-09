Domenica 15 settembre 2019, per la prima volta a Tursi e in Basilicata, si correrà il Campionato Nazionale UISP di Corsa su Strada di km 10,00, il 28° Giro Podistico Tursitano – 9° Memorial Vito Gravino, organizzato dalla società sportiva dilettantistica “Atletica Amatori Tursi”, che è un forte punto di riferimento podistico per la città di Pierro e per l’intero comprensorio provinciale e regionale. Questa edizione della manifestazione ha una valenza storica e di grande importanza sportiva, perché presenta con alcune novità. La prima è che la gara degli adulti sarà preceduta da una serie di gare giovanili delle seguenti categorie: Primi Passi (6/7 anni), Pulcini (8/9 anni), Esordienti (10/11 anni), Ragazzi (12/13 anni), Cadetti (14/15 anni), Allievi (16/17 anni) e Juniores (18/19 anni). L’altra novità di rilievo sarà la diretta streaming dell’evento podistico che verrà proiettato in Piazza Cattedrale su uno schermo gigante. Infine interverrà Giorgio Calcaterra, il Campione del Mondo della 100 Km a Seregno nel 2012, con il tempo di 6:23:22 e vincitore per dieci anni consecutivi (2006-2015) della gara del Passatore di Km 100, Firenze-Faenza, che commenterà la nostra manifestazione podistica.

La partenza della gara degli adulti sarà data alle ore 10,00 dalla piazza Maria SS. di Anglona, su un circuito cittadino pianeggiante, interamente chiuso al traffico, di 5 giri per un totale di Km 10,00. Il primo giro corto del circuito misura di Km 1,400 (partenza dalla piazza Maria SS. di Anglona, via Roma, ponte Petrilli, viale S. Anna, ponte di via Olanda, via Roma fino alla partenza). Il giro più lungo è di Km 2,150, da ripetere 4 volte, (piazza Maria SS. di Anglona, via Roma, ponte Petrilli, viale S. Anna, ponte di Petto di Coppi, via Roma fino in piazza Maria SS. di Anglona (per un totale di Km 8,600).

Concorrenti e giudici di gara della UISP Nazionale si ritroveranno alle 8,30 per gli adempimenti di rito. La premiazione nella centralissima piazza Cattedrale, attrezzata con diversi stand dell’artigianato locale, come vetrina per pubblicizzare i prodotti tipici del nostro territorio. A tutti i vincitori delle varie categorie (giovanili e adulti) verrà consegnata la maglia di Campione Italiano UISP di Corsa su strada della categoria a cui appartiene.

Alla gara possono partecipare gli atleti/e tesserati con la UISP, gli Enti di promozione sportiva, la FIDAL in regola con il tesseramento 2019 e valido fino alla data del 15 settembre 2019. Inoltre alla gara è prevista la partecipazioni di atleti/e in possesso della Run Card FIDAL abbinato al certificato medico di idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato in copia agli atti della società organizzatrice. Per partecipare a suddetto campionato è obbligatorio possedere tessera Uisp atletica leggera valida fino alla data del 15/09/2019. Naturalmente ogni partecipante (dalla categoria ragazzi/e a-b in avanti) deve essere anche in possesso del certificato medico agonistico per l'atletica leggera in corso di validità, mentre per le categorie promozionali è obbligatorio certificato medico non agonistico rilasciato dal pediatra (sono validi tutti i certificati medici che riportano come data di scadenza: dal 15/09/2019 e giornate successive).

L’iniziativa si avvale della collaborazione della UISP Nazionale, regionale e provinciale, del dell’Associazione di Volontariato Onlus “V per Vito” (presidente Salvatore Gravino) e dell’Associazione sportiva “Accademy Tursi” (del neo presidente Salvatore Vita) e dall’Associazione culturale “ Nonsolo58” ( presidente Carmine Mormando).

Le iscrizioni di gruppo delle società sportive vanno effettuate via e-mail compilando la lista degli atleti su carta intestata della società, firmata dal presidente, riportando i seguenti dati:cognome, nome e data di nascita dell’atleta; numero della tessera Uisp, Fidal, Runcard o altro ente sportivo valida per l’anno in corso; dichiarazione del presidente della società attestante che gli atleti inclusi nella lista sono in regola con le norme di tutela sanitaria previste per la pratica sportiva agonistica; recapito telefonico per eventuale contatto e fotocopia della ricevuta di versamento. A tutti gli atleti iscritti verrà consegnato un ricco pacco gara con il pettorale e il microcip.

La scadenza delle iscrizioni è fissata per le ore 20,00 di venerdì 13 settembre 2019. Per i tesserati Uisp, Fidal, Runcard ed enti di promozione sportiva le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente tramite la procedura on line: www.atleticando.net. La quota di iscrizione è di € 10,00 per gli adulti, mentre per le gare promozionali è di € 2,00 e quelle giovanili è di € 3,00. A tutti gli iscritti premio di partecipazione a ricordo della manifestazione. Il versamento può essere fatto tramite: bonifico intestato all’Asd Atletica Amatori Tursi con codice IBAN: IT60 L053 8580 4800 0000 0018 848. Sono escluse tassativamente le iscrizioni la mattina della manifestazione.



Speaker ufficiali della manifestazione sportiva saranno: Michele Delfino e Federico Lasalandra. L’evento è dedicato al giovane socio Vito Gravino, scomparso 9 anni fa in un incidente stradale a Roma. Sponsor e partner ufficiale dell’evento è: “Rabite Servizi Turistici” di Carmela Rabite. Altri sponsor di rilievo sono: l’Assofruit Italia Group di Scanzano Jonico e Welan di Mario Caldararo. La manifestazione podistica è cofinanziata dal Comune di Tursi e dal bando Ultimo Miglio Gal Start 2020, avendo l’associazione presentato un progetto che prevede anche altre iniziative culturali, sportive e turistiche nella giornata precedente la gara e cioè il 14 settembre 2019. A tal proposito si consiglia di consultare il programma dettagliato delle due giornate.