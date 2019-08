La serie D saluterà i neofiti del Grumentum Val D’Agri nella loro prima storica partita nella massima serie dilettantistica domenica prossima. E lo farà con una trasferta, non facile, a casa della Nocerina. “Ovviamente accompagnerò la squadra- ci ha detto il presidente Antonio Petraglia- ci sono tutte le ragioni per essere entusiasti ed emozionati. Abbiamo archiviato la parentesi di coppa contro il Francavilla in Sinni, eravamo rimaneggiati a causa di molte assenze. Puntiamo tutto sul campionato con l’obiettivo di fare bene e di raggiungere una salvezza tranquilla. Il clima è positivo , ho visto un gruppo compatto e siamo pronti per questo inizio”. Preparazione atletica rodata, dunque, e due nuovi arrivi: l’ultimo, in ordine di tempo, è Edoardo Catinali, centrocampista classe ’82, con una carriera in Serie B (100 presenze), C (160) e D (oltre 140). Catinali è reduce dalla scorsa stagione in cui ha giocato in Serie D con le casacche di Team Altamura e Castrovillari. Poi era già stato ufficializzato Fabio De Luca, attaccante quasi 38enne nato a Salerno e che ha all’attivo più di cento gol in carriera. Nell'ultima stagione si è diviso tra il Pomigliano e la Gelbison. Per lui si tratta di un ritorno in Basilicata, per aver militato in D con il Picerno nel campionato 2016/17. De Luca vanta anche trascorsi in Serie B con la Salernitana, con sui ha giocato 8 partite nell’annata 2000/01 mettendo anche a segno due reti. Ma per lui anche tanta Serie C, per aver indossato le casacche di Aversa Normanna, Vigor Lamezia, Scafatese, Ragusa, Fiorenzuola, Reggiana e Avellino. Inoltre dovrebbe arrivare anche un under importante ma le trattative sono in corso.



Mariapaola Vergallito