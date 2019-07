Si fa sempre più stretto il legame tra sport, aggregazione, divertimento e territorio che caratterizza la Stramarconia. Giunta alla dodicesima edizione, la stracittadina organizzata dall’associazione culturale Arci Emanuele 11e72, patrocinata da Comune di Pisticci, Coni e Fidal, dedicata al ricordo del giovane Emanuele Angelone stroncato nel 2007 da un tumore, in programma l’11 agosto a Marconia, contempla quest’anno importanti novità e si candida a diventare un unicum con il territorio. La Stramarconia diventa un’occasione per conoscere le bellezze del territorio della costa Jonica. Prevista, infatti, la possibilità di soggiornare sul territorio anche per gli atleti non tesserati Fidal: grazie ad alcune convenzioni con strutture locali, infatti, professionisti e amatori potranno anche effettuare escursioni, trascorrere giornate al mare e degustare le specialità enogastronomiche locali. L’elenco delle strutture convenzionate è consultabile sul sito dell’associazione. Il legame con il territorio si consolida grazie alla collaborazione stretta con la condotta Slow Food “Magna Grecia Metapontum” ai cui stand sarà possibile degustare prodotti tipici per ridare il giusto valore al cibo, ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali, e a chi li produce in armonia con ambiente ed ecosistemi. A riscaldare l’atmosfera dei più di mille partecipanti attesi ci penseranno gli speaker di Radio Laser, che trasmetterà l’evento in diretta sui propri canali streaming. Altra novità sarà la possibilità di alcuni focus a cura del sito www.ilcaleidoscopio.net. Nel contempo, però, sono già aperte le iscrizioni: per la gara non competitiva aperta a tutti, sarà allestito uno stand in piazza Elettra, ma è anche possibile procedere compilando il form di pre-iscrizione presente sul sito www.stramarconia.it. I professionisti della gara competitiva, entro le ore 11.00 del 10 agosto, potranno iscriversi alla gara podistica su strada organizzata in collaborazione con la ASD Lucani Free Runners, con l’approvazione del Comitato Regionale Fidal-Basilicata. Per i tesserati Fidal, le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente tramite il portale http://tessonline.fidal.it/login.php. Entro gli stessi termini, gli atleti associati ad altre federazioni sportive o Enti di Promozione Sportiva (EPS) e quelli in possesso della Run Card dovranno inviare richiesta di iscrizione alla email mt564@fidal.it. Percorso di gara: urbano e interamente pianeggiante, è visionabile sul sito dell’associazione dove è anche possibile consultare il regolamento completo. I runner professionisti correranno per 10 km in 3 giri, mentre gli adulti che si iscriveranno alla sezione non competitiva potranno scegliere tra Soft Run (3,5 km – 1 giro), Run is Fun (7 km – 2 giri) e Run is a Passion (10,5 km – 3 giri). I ragazzi fino a 12 anni potranno gareggiare nella “Junior Run” (0,6 Km). Non mancherà il warm up collettivo offerto a tutti i partecipanti con il contributo di Gold Dance e gli attesissimi “Color Point”, che, posizionati lungo il percorso, chilometro dopo chilometro renderanno spettacolare e ancora più divertente la corsa in un’esplosione di musica e di colori. Le polveri colorate, composte al 100% da pigmenti naturali, su base di farina di mais, dipingeranno dei colori dell’arcobaleno i partecipanti. Previste, altresì, attività ludiche per i bimbi nel post gara. Ulteriori informazioni sono disponibili presso la sede dell’associazione, in piazza Elettra a Marconia; sulla pagina Facebook “StraMarconia”; previo contatto con gli organizzatori all’indirizzo email stramarconia@emanuele11e72.it; telefonando ai numeri 329/6062808; 338/9809163 o 339/3542428.