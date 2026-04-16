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|La Nueva Ola 2026: tra cinema, fumetto e animazione nuovi linguaggi visivi a Roma
16/04/2026
|Anche quest’anno La Nueva Ola – Festival del cinema spagnolo e latinoamericano, diretto da Iris Martin-Peralta e Federico Sartori, in programma a Roma dal 6 al 10 maggio presso il Cinema Barberini, conferma la propria attenzione verso il mondo dell’illustrazione, del fumetto e dell’animazione, rafforzando una linea editoriale capace di intercettare nuovi pubblici e linguaggi.
All’interno della 19ª edizione, il dialogo tra cinema e disegno attraversa tanto il lungometraggio quanto il formato breve, consolidando un ponte sempre più riconoscibile tra narrazione visiva e sala cinematografica.
In questo contesto si inserisce La casa di Álex Montoya (in concorso per il Premio Urban Vision Group nella sezione La Nueva Ola del Cine Español), adattamento dell’omonima graphic novel di Paco Roca (pubblicata in Italia da Tunué), che porta sullo schermo una storia intima e universale: tre fratelli si ritrovano nella casa di famiglia dopo la morte del padre, trasformando una semplice operazione pratica in un confronto emotivo tra ricordi, tensioni e identità.
Un racconto che affonda le radici nella materia stessa del fumetto. L’opera, infatti, nasce da un’esperienza profondamente personale dell’autore e si sviluppa come una narrazione dal forte carattere autobiografico, capace di parlare in modo diretto del rapporto tra genitori e figli e della memoria familiare. Sullo schermo, questa dimensione si traduce in un film che ha conquistato pubblico e critica in Spagna, imponendosi come un vero caso dopo i riconoscimenti al Festival di Málaga, dove si è aggiudicato il Premio del Pubblico e il Premio come Miglior Sceneggiatura.
Oltre al legame tra cinema e fumetto, il festival punta i riflettori sull’animazione d'autore con un focus su Rocío Quillahuaman, una delle firme più graffianti e originali dell’illustrazione contemporanea. Con Anatomia dell’ansia (nella sezione Cortos), selezione di cortometraggi, l’artista costruisce un universo visivo essenziale e diretto, dove il segno grafico diventa strumento politico e narrativo.
Le sue animazioni, brevi e incisive, trasformano l’ansia generazionale e le nevrosi urbane in racconti ironici e spietati, capaci di parlare in modo immediato a un pubblico giovane e trasversale. “Lavoro sempre a partire da esperienze personali: la creatività è per me un canale di catarsi, e anche l’umorismo lo è. Racconto storie della mia vita che diventano un modo per condividere esperienze e creare una comunità”, racconta l’artista. “Ho scelto uno stile essenziale per sfuggire al perfezionismo: esaltare l’errore è diventato parte del mio linguaggio. Col tempo questa scelta è diventata anche politica, un modo per restare fedele a ciò che mi rappresenta”. Un lavoro che affronta senza filtri temi come identità migrante, razzismo e contraddizioni sociali, restituendo un ritratto lucido e contemporaneo del presente.
Con questo doppio sguardo – dal fumetto d’autore al linguaggio animato più radicale – La Nueva Ola si conferma come uno spazio privilegiato per chi cerca nel cinema nuove forme di racconto visivo, capace di attrarre anche la comunità sempre più ampia degli appassionati di graphic novel e animazione.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
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|16/04/2026 - Gran finale per "C’era una volta": al Teatro delle Arti di Salerno va in scena la magia di ''Inside Me''
Si abbassa il sipario sulla quattordicesima edizione della rassegna “C’era una volta”, ma lo fa con un’esplosione di emozioni. Domenica 19 aprile, (repliche alle ore 11, 17 e 19.15) il Teatro delle Arti di Salerno ospiterà l’ultimo, imperdibile appuntamento de...-->continua
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|16/04/2026 - CNDDU. Docente muore in classe a Palermo: cordoglio e appello sulla sicurezza e il lavoro usurante nella scuola
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa della professoressa Giovanna Somma, venuta a mancare mentre svolgeva la propria attività didattica presso il Liceo classico Vittorio Emanu...-->continua
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|15/04/2026 - 'Ndrangheta: omicidi e estorsioni, 15 persone arrestate
Nelle Provincie di Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza, Torino, Sassari, Teramo, Terni e Viterbo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia, collaborati dal personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Calabria” e dell’8° Nucleo Elicotteri, h...-->continua
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|15/04/2026 - Incidente all’ex Ilva di Taranto: operaio ferito dopo ribaltamento di un muletto
Nuovo incidente nello stabilimento ex Ilva di Taranto, nell’area AFO4, dove in tarda mattinata un operaio dell’indotto è rimasto ferito durante le operazioni di lavoro. Il mezzo che stava manovrando, un muletto, si è ribaltato provocando l’impatto con il condu...-->continua
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|15/04/2026 - Tredici indagati per la frana di Niscemi
Svolta nelle indagini sulla frana che il 25 gennaio scorso ha devastato Niscemi, in provincia di Caltanissetta: nel corso di un incontro con la stampa il procuratore di Gela Salvatore Vella, che ha aperto un fascicolo per disastro colposo e danneggiamento segu...-->continua
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|15/04/2026 - Bisceglie: lancia la moglie dal balcone poi si butta anche lui
Un uomo di 61 anni avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e poi si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto.
Le vittime sono Patrizia Lamanuzzi e Luigi Gentile. Sarebbero precipitate da un’altezza di tre metri, dal balcone della loro abitazione i...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.