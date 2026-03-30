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|Liste d’attesa, recall al 90%: in Puglia oltre 40.000 prestazioni già eseguite
30/03/2026
|I recall sono arrivati al 90% rispetto all’obiettivo fissato lo scorso 2 febbraio. Del target, un terzo delle prestazioni in attesa è stato eseguito. Sono i risultati raggiunti dal piano straordinario di recupero delle liste d’attesa al 25 marzo.
I dati globali, che includono sia le prestazioni di specialistica sia i ricoveri, indicano che 111.358 persone sono state richiamate, 54.727 appuntamenti sono stati anticipati e 40.869 prestazioni sono state eseguite. I rifiuti sono 27.916.
In particolare, dal monitoraggio dettagliato che stanno conducendo le aziende con il coordinamento del Dipartimento Salute e dell’Aress, emerge che tra le prestazioni specialistiche più eseguite ci sono le risonanze magnetiche: in poco meno di due mesi ne sono state eseguite 2621 con un anticipo medio rispetto alla precedente prenotazione di 244 giorni. A seguire la prima visita cardiologica con ecg (2516 visite), l’ecografia addome completo (1732), la prima visita urologica (1386), l’ecodoppler cardiaco (1328), la prima visita otorinolaringoiatrica (1076), la prima visita ortopedica e traumatologica (1051), la prima visita dermatologica (1038).
I ricoveri già effettuati dal 2 febbraio al 25 marzo nell’ambito del piano di recupero sono 1.669. Quelli anticipati 1366, le persone chiamate per anticipare gli interventi 11.649. Gli interventi di cataratta, con un anticipo medio di un anno, sono stati 461.
Con l’approssimarsi del completamento del target relativo ai recall e lo stato avanzato di anticipi e prestazioni eseguite, ieri si è tenuta una riunione operativa in cui insieme ai referenti aziendali sono stati analizzati l’andamento dei piani, le criticità emerse nella gestione delle liste d’attesa e le azioni da mettere in campo per migliorare ulteriormente la riduzione dei tempi nelle liste d’attesa
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|30/03/2026 - Stellantis Pratola Serra (AV): La UglM celebra le nuove assunzioni e il rilancio dello stabilimento
Dopo anni difficili segnati dalla cassa integrazione, lo stabilimento Stellantis di Pratola Serra intravede finalmente segnali di ripresa. La Direzione Aziendale ha comunicato ai rappresentanti del comitato esecutivo l’avvio delle assunzioni dei lavoratori somministrati, un ...-->continua
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|30/03/2026 - Liste d’attesa, recall al 90%: in Puglia oltre 40.000 prestazioni già eseguite
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|30/03/2026 - Puglia, pronto il Prezzario regionale 2026 per opere pubbliche: stabilità e continuità ai cantieri
La Regione Puglia annuncia l’imminente approvazione del nuovo Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche – edizione 2026, aggiornato secondo il D.Lgs. 36/2023. Il prezzario integra le rilevazioni di mercato al 31 dicembre 2025, garantendo coerenza con i...-->continua
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|30/03/2026 - Laino Borgo, punta i riflettori sull’antico rito della Corajisima
In un’atmosfera dove il tempo sembra essersi fermato, tra portali in pietra, antichi camini fumanti e i caratteristici battiporta figurati che adornano il centro storico, Laino Borgo ha celebrato le proprie radici identitarie. Sabato 28 marzo, presso la Biblio...-->continua
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|30/03/2026 - Trasportounito annuncia fermo nazionale dei Tir dal 20 al 25 aprile
Trasportounito, l’organizzazione di rappresentanza dell’autotrasporto, conferma il fermo nazionale dei Tir dal 20 al 25 aprile, a causa dell’emergenza carburante che mette a rischio la sopravvivenza delle imprese. Il Presidente Franco Pensiero segnala la possi...-->continua
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|30/03/2026 - Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 3.1 a San Roberto
Oggi, lunedì 30 marzo, un terremoto di magnitudo ML 3.1 ha scosso la Calabria, con epicentro a 4 km a Nord-est di San Roberto, in provincia di Reggio Calabria. La scossa è avvenuta alle 5:58 di questa mattina, a una profondità di 16 km, ed è stata rilevata anc...-->continua
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|30/03/2026 - Reggio Calabria - Confiscati oltre 20 milioni di euro nei confronti di imprenditori reggini legati alla ‘ndrangheta
Il Comando Provinciale Guardia di finanza di Reggio Calabria ha eseguito un provvedimento della Corte di Appello presso il Tribunale di Reggio Calabria che ha disposto la confisca definitiva di ditte individuali, società, cespiti immobiliari, autovetture, rapp...-->continua
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CRONACA BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.