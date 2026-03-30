HOME Contatti Direttore WebTv News News Sport Cultura ed Eventi
 
Puglia, pronto il Prezzario regionale 2026 per opere pubbliche: stabilità e continuità ai cantieri

30/03/2026

La Regione Puglia annuncia l’imminente approvazione del nuovo Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche – edizione 2026, aggiornato secondo il D.Lgs. 36/2023. Il prezzario integra le rilevazioni di mercato al 31 dicembre 2025, garantendo coerenza con i costi reali e sostenibilità per cantieri e opere pubbliche. Lo strumento offrirà a enti locali, stazioni appaltanti e imprese un riferimento affidabile, assicurando continuità dei lavori e gestione corretta delle risorse.

Il documento considera l’evoluzione dei mercati internazionali e i possibili riflessi sui materiali energetici e da costruzione, come acciaio e bitumi, e nasce dal dialogo con associazioni di categoria. La Regione si impegna a monitorare costantemente i mercati e ad attivare tavoli tecnici straordinari in caso di criticità.

“Il Prezzario 2026 garantisce stabilità, trasparenza e condizioni eque per chi opera nei cantieri, sostenendo economia, lavoro e sviluppo della Puglia”, afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Piemontese.

 
 

ALTRE NEWS


Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
30/03/2026 - Stellantis Pratola Serra (AV): La UglM celebra le nuove assunzioni e il rilancio dello stabilimento

Dopo anni difficili segnati dalla cassa integrazione, lo stabilimento Stellantis di Pratola Serra intravede finalmente segnali di ripresa. La Direzione Aziendale ha comunicato ai rappresentanti del comitato esecutivo l’avvio delle assunzioni dei lavoratori somministrati, un ...-->continua
30/03/2026 - Liste d’attesa, recall al 90%: in Puglia oltre 40.000 prestazioni già eseguite

I recall sono arrivati al 90% rispetto all’obiettivo fissato lo scorso 2 febbraio. Del target, un terzo delle prestazioni in attesa è stato eseguito. Sono i risultati raggiunti dal piano straordinario di recupero delle liste d’attesa al 25 marzo.

I da...-->continua
30/03/2026 - Puglia, pronto il Prezzario regionale 2026 per opere pubbliche: stabilità e continuità ai cantieri

La Regione Puglia annuncia l’imminente approvazione del nuovo Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche – edizione 2026, aggiornato secondo il D.Lgs. 36/2023. Il prezzario integra le rilevazioni di mercato al 31 dicembre 2025, garantendo coerenza con i...-->continua
30/03/2026 - Laino Borgo, punta i riflettori sull’antico rito della Corajisima

In un’atmosfera dove il tempo sembra essersi fermato, tra portali in pietra, antichi camini fumanti e i caratteristici battiporta figurati che adornano il centro storico, Laino Borgo ha celebrato le proprie radici identitarie. Sabato 28 marzo, presso la Biblio...-->continua
30/03/2026 - Trasportounito annuncia fermo nazionale dei Tir dal 20 al 25 aprile

Trasportounito, l’organizzazione di rappresentanza dell’autotrasporto, conferma il fermo nazionale dei Tir dal 20 al 25 aprile, a causa dell’emergenza carburante che mette a rischio la sopravvivenza delle imprese. Il Presidente Franco Pensiero segnala la possi...-->continua
30/03/2026 - Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 3.1 a San Roberto

Oggi, lunedì 30 marzo, un terremoto di magnitudo ML 3.1 ha scosso la Calabria, con epicentro a 4 km a Nord-est di San Roberto, in provincia di Reggio Calabria. La scossa è avvenuta alle 5:58 di questa mattina, a una profondità di 16 km, ed è stata rilevata anc...-->continua
30/03/2026 - Reggio Calabria - Confiscati oltre 20 milioni di euro nei confronti di imprenditori reggini legati alla ‘ndrangheta

Il Comando Provinciale Guardia di finanza di Reggio Calabria ha eseguito un provvedimento della Corte di Appello presso il Tribunale di Reggio Calabria che ha disposto la confisca definitiva di ditte individuali, società, cespiti immobiliari, autovetture, rapp...-->continua

CRONACA BASILICATA

30/03/2026 - Piano socio-sanitario 2026-2030: medici di Potenza e Matera lo definiscono poco applicabile
30/03/2026 - Codacons. Carburanti in lieve aumento: gasolio oltre i 2 euro al litro
30/03/2026 - Sud Italia e Basilicata: cinque giorni di maltempo con pioggia, vento e neve sugli Appennini
29/03/2026 - Sant'Arcangelo: inaugurato il nuovo presidio contro le dipendenze

SPORT BASILICATA

30/03/2026 - Il Circolo Tennis Matera porta in città la Davis Cup e la Billie Jean King Cup
30/03/2026 - Karate: Terryana D’Onofrio vince il quinto titolo italiano, finale tutta lucana con la sorella Orsola
30/03/2026 - La Rinascita Lagonegro chiude in bellezza la regular season: 3-0 sull'Essence Hotels Fano. Ora i playoff
30/03/2026 - Serie C, Picerno-Monopoli 0-0: fischi per i padroni di casa

Sommario Cronaca                                  Sommario Sport

NEWS BREVI
1/12/2021 Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico

Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.

28/11/2021 Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani

Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato  08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it. 

15/11/2021 Obbligo di catene o pneumatici da neve

E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.

Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.





Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo