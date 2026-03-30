|
|
|Laino Borgo, punta i riflettori sull’antico rito della Corajisima
30/03/2026
|In un’atmosfera dove il tempo sembra essersi fermato, tra portali in pietra, antichi camini fumanti e i caratteristici battiporta figurati che adornano il centro storico, Laino Borgo ha celebrato le proprie radici identitarie. Sabato 28 marzo, presso la Biblioteca Comunale, si è tenuto un importante convegno di studi dedicato al rito ancestrale della Corajisima, la personificazione della Quaresima che, nell'immaginario popolare, rappresenta la vedova del Carnevale.
L’iniziativa, sostenuta dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariangelina Russo e dalla Proloco presieduta da Mario Donato, ha segnato una vera e propria rinascita per questa tradizione. Il fulcro del rito a Laino è storicamente legato alla figura di Rosa Micca, che per anni ha "appiccato" al proprio balcone la pupa di cenci per scandire il tempo della penitenza.
Oggi, quella testimonianza è raccolta e mantenuta dal figlio Luigi Calvosa che, insieme all’Associazione Archeo Geo Pollino - Trekking, ha tenuto vivo negli anni il legame con il passato attraverso l’esposizione della bambola nella piazza del paese.
Quest’anno, la tradizione ha coinvolto l'intera comunità grazie a un laboratorio di confezione delle pupe quaresimali tenutosi nei locali della Biblioteca Comunale. L'iniziativa, nata su invito e guida dell'Assessore Gina Calvosa, da sempre attenta alla tutela delle tradizioni locali, ha permesso di veder fiorire ben sette corajisime, una per ogni contrada dell’antico borgo del Pollino calabrese.
L’evento culturale si è aperto con il taglio del nastro della mostra “Paese che vai, Corajisima che trovi”, un’esposizione curata da Andrea Bressi, musicista e ricercatore che dal 2016 è referente per la Calabria della Rete Nazionale Bambole Quaresima. La mostra ha offerto uno sguardo inedito su fantocci rituali provenienti da diverse località del Sud Italia, frutto di una meticolosa ricerca sul campo tra le ultime depositarie di questa usanza. Bressi ha illustrato le peculiarità dei simulacri: dalla patata infilzata con sette penne (una per ogni settimana di Quaresima) al fuso per filare il tempo dell'attesa.
Il successivo convegno, moderato dalla prof.ssa Mariateresa Armentano in rappresentanza della Associazione Alètheia, ha approfondito gli aspetti antropologici e sonori del periodo. Dopo i saluti istituzionali, Luigi Calvosa ha commosso la platea proiettando le testimonianze dirette della madre Rosa Micca. Di grande rilievo l’intervento dell’etnomusicologo Christian Ferlaino, che ha tracciato un percorso tra i suoni che accompagnano il passaggio dal Carnevale alla Pasqua, spiegando come l’uso di campanacci e oggetti sonori come tocche, troccole e raganelle servisse a sacralizzare i percorsi e favorire il risveglio della natura.
Il dibattito si è arricchito con il contributo di Andrea Bressi, che ha condiviso le curiosità emerse nella sua indagine ventennale sul territorio calabrese, seguito dalla relazione della referente per il Molise della Rete Bambole Quaresima. Quest'ultima ha illustrato le analogie con le "Quarantane" di Santa Croce di Magliano, confermando l'esistenza di un filo rosso culturale che unisce i popoli del Mediterraneo. L'evento ha dimostrato come il recupero di questi simboli — fatti di pomodori e peperoni secchi appesi ai casolari — rappresenti non solo un atto di memoria, ma un’opportunità di valorizzazione culturale per l’intero territorio.
La sinergia tra istituzioni e comunità si è rivelata la chiave per mantenere vive le radici. La collaborazione tra l'Amministrazione Comunale, la Proloco e le associazioni ha creato un vero spazio di condivisione per tutti i partecipanti. Questo "eco lontano" di una tradizione ancestrale ha varcato i confini regionali, richiamando a Laino Borgo numerosi studiosi anche dalla vicina Basilicata, uniti dal desiderio di far risuonare ancora una volta termini, gesti e riti che appartengono all'anima profonda di tutto il Sud Italia.
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|30/03/2026 - Liste d’attesa, recall al 90%: in Puglia oltre 40.000 prestazioni già eseguite
I recall sono arrivati al 90% rispetto all’obiettivo fissato lo scorso 2 febbraio. Del target, un terzo delle prestazioni in attesa è stato eseguito. Sono i risultati raggiunti dal piano straordinario di recupero delle liste d’attesa al 25 marzo.
I dati globali, che...-->continua
|
|
|30/03/2026 - Puglia, pronto il Prezzario regionale 2026 per opere pubbliche: stabilità e continuità ai cantieri
La Regione Puglia annuncia l’imminente approvazione del nuovo Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche – edizione 2026, aggiornato secondo il D.Lgs. 36/2023. Il prezzario integra le rilevazioni di mercato al 31 dicembre 2025, garantendo coerenza con i...-->continua
|
|
|30/03/2026 - Laino Borgo, punta i riflettori sull’antico rito della Corajisima
In un’atmosfera dove il tempo sembra essersi fermato, tra portali in pietra, antichi camini fumanti e i caratteristici battiporta figurati che adornano il centro storico, Laino Borgo ha celebrato le proprie radici identitarie. Sabato 28 marzo, presso la Biblio...-->continua
|
|
|30/03/2026 - Trasportounito annuncia fermo nazionale dei Tir dal 20 al 25 aprile
Trasportounito, l’organizzazione di rappresentanza dell’autotrasporto, conferma il fermo nazionale dei Tir dal 20 al 25 aprile, a causa dell’emergenza carburante che mette a rischio la sopravvivenza delle imprese. Il Presidente Franco Pensiero segnala la possi...-->continua
|
|
|30/03/2026 - Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 3.1 a San Roberto
Oggi, lunedì 30 marzo, un terremoto di magnitudo ML 3.1 ha scosso la Calabria, con epicentro a 4 km a Nord-est di San Roberto, in provincia di Reggio Calabria. La scossa è avvenuta alle 5:58 di questa mattina, a una profondità di 16 km, ed è stata rilevata anc...-->continua
|
|
|30/03/2026 - Reggio Calabria - Confiscati oltre 20 milioni di euro nei confronti di imprenditori reggini legati alla ‘ndrangheta
Il Comando Provinciale Guardia di finanza di Reggio Calabria ha eseguito un provvedimento della Corte di Appello presso il Tribunale di Reggio Calabria che ha disposto la confisca definitiva di ditte individuali, società, cespiti immobiliari, autovetture, rapp...-->continua
|
|
|30/03/2026 - Sanità a Corigliano-Rossano, Mazza: ''Anatomia di un fallimento programmato''
Il dibattito sulla riorganizzazione dello Spoke di Corigliano-Rossano rappresenta, oggi, un caso emblematico di distorsione sistemica tra programmazione sanitaria e dinamiche politico-territoriali. Al netto della retorica pubblica — spesso alimentata da sempli...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.