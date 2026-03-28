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|Reggio Calabria, blitz della Guardia di Finanza: tre arresti per traffico di armi con aggravante mafiosa
28/03/2026
|Blitz della Guardia di Finanza di Reggio Calabria contro il traffico illecito di armi: tre persone arrestate, due in carcere e una ai domiciliari, per detenzione e vendita di armi da guerra, comuni e clandestine, alcune con aggravante mafiosa. L’operazione, condotta con il supporto dello S.C.I.C.O. e della componente aerea del Corpo, nasce dall’analisi di comunicazioni cifrate tra gli indagati, da cui è emersa la disponibilità di numerosi arsenali.
Il confronto con le armi sequestrate a Gioia Tauro nel gennaio 2025 ha confermato la corrispondenza tra le immagini criptate e i reperti, con impronte rilevate dal R.I.S. di Messina riconducibili agli arrestati. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria/Direzione Distrettuale Antimafia, hanno evidenziato che uno degli arrestati operava per rafforzare militarmente una cosca di ‘ndrangheta nel mandamento tirrenico. Le risultanze dovranno ora trovare conferma nelle fasi giudiziarie successive.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|28/03/2026 - Torna la grande arte con la seconda Biennale di Arte Contemporanea Internazionale
La serata inaugurale è prevista per Mercoledì 1°Aprile ore 18.00 presso il Museo Provinciale di Potenza Michele La Cava via Lazio 18.
L'evento è promosso e curato dalla Lucana Art Commission sotto la direzione del presidente Raimondo Andreolo in arte ARPA. ...-->continua
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|28/03/2026 - Ex Ilva: Flacks, 'dai Commissari richieste irrealistiche'
l gruppo Flacks ha esaminato le richieste avanzate dai commissari straordinari nell'ambito della procedura di vendita dell'ex Ilva, giungendo a una conclusione netta: la maggior parte di esse è irricevibile e non trova riscontro nella realtà del mercato".
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|28/03/2026 - Lecce, influencer salentino arrestato con 1,5 kg di cocaina
Il 65enne, tra i volti salentini più noti del web per i suoi scherzi nei bar diventati virali, con oltre 45mila follower su Instagram, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Lecce per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.
Il noto influ...-->continua
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|28/03/2026 - Palagiano, donna arrestata con 500 grammi di hashish nascosti in auto
A Taranto proseguono i controlli dei Carabinieri contro il traffico di droga. Il 27 marzo, durante un normale servizio stradale a Palagiano, i militari hanno fermato una donna di 31 anni il cui atteggiamento ha destato sospetti. La perquisizione del veicolo ha...-->continua
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|28/03/2026 - Reggio Calabria, blitz della Guardia di Finanza: tre arresti per traffico di armi con aggravante mafiosa
Blitz della Guardia di Finanza di Reggio Calabria contro il traffico illecito di armi: tre persone arrestate, due in carcere e una ai domiciliari, per detenzione e vendita di armi da guerra, comuni e clandestine, alcune con aggravante mafiosa. L’operazione, co...-->continua
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|28/03/2026 - Bari, sequestrati 101 dispositivi medici non conformi in ambulatorio estetico
I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bari, nell’ambito di una verifica igienico-sanitaria eseguita presso un locale ambulatorio di medicina estetica, hanno proceduto al sequestro amministrativo di un ingente quantitativo di dispositivi medic...-->continua
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|28/03/2026 - Diamante in lutto: muore a 10 giorni il piccolo Gabriel
Un’intera comunità in lutto a Diamante (CS) per la tragica scomparsa del piccolo Gabriel, neonato di soli dieci giorni, colto ieri pomeriggio da un improvviso malore. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118 e dell’elisoccorso, i ripetuti te...-->continua
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CRONACA BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.