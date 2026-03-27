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|Calabria sotto neve: Anas attiva il Piano Neve e presidia strade e autostrade
27/03/2026
|Il maltempo torna a interessare la Calabria con nevicate anche a quote medio-basse. Per garantire sicurezza e regolare circolazione, Anas ha attivato il Piano Neve, disponendo mezzi spargisale e personale lungo le principali arterie, in particolare sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo” nel tratto tra Sala Consilina e Laino Borgo. Massima attenzione anche nel Cosentino, dove sono previsti vento forte, temporali e possibili grandinate lungo la SS18 Tirrena Inferiore e la SS107 Silana Crotonese. Resta in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali fino al 15 aprile. ❄️🛣⚠️
Le precipitazioni nevose hanno interessando soprattutto i tratti montani delle statali 108 Bis, 19 “Delle Calabrie”, 177 “Silana di Rossano”, 660 “Di Acri” e 107 “Silana Crotonese”, oltre al segmento dell’A2 tra Sala Consilina e Frascineto. Mezzi e personale sono operativi anche nel Reggino sulle statali 183 “Aspromonte Jonio” e 184 “Delle Gambarie”. Attivati presidi di filtraggio del traffico e interventi per la rimozione di veicoli pesanti sprovvisti di dotazioni invernali. Le operazioni sono coordinate dalle Sale operative territoriali di Cosenza e Catanzaro
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|27/03/2026 - Appalti a Torricella, richiesta arresto per il vicesindaco Franzoso: 16 indagati tra amministratori e imprenditori
Nuovi sviluppi nell’inchiesta della Procura di Taranto su presunte irregolarità negli appalti pubblici a Torricella. È stata avanzata la richiesta di arresto in carcere per il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Michele Franzoso. I carabinieri hanno notificato 16 avv...-->continua
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|27/03/2026 - Napoli, controlli in pescherie: sequestrati 70 kg di molluschi privi di tracciabilità
Controlli straordinari a Napoli per prevenire la diffusione dell’Epatite A: i carabinieri della compagnia Napoli Vomero, insieme ai veterinari dell’Asl Napoli 1, hanno ispezionato 16 pescherie nei quartieri Vomero e Arenella. Solo in tre attività sono state ri...-->continua
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|27/03/2026 - Calabria sotto neve: Anas attiva il Piano Neve e presidia strade e autostrade
Il maltempo torna a interessare la Calabria con nevicate anche a quote medio-basse. Per garantire sicurezza e regolare circolazione, Anas ha attivato il Piano Neve, disponendo mezzi spargisale e personale lungo le principali arterie, in particolare sull’A2 “Au...-->continua
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|27/03/2026 - Collesano, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni” si presenta il volume di Beppe Scotti
Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni” si presenta sabato 28 marzo 2026 alle ore 17.30 presso l’aula consiliare del Palazzo Municipale di Collesano il volume di Beppe Scotti “Il metodo delle 4 vibrazioni. Amore, Gioia, Gratitudine e Perdono: manua...-->continua
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|26/03/2026 - Caserta. Smantellata banda di falsari: sequestrati 44mila capi di abbigliamento contraffatti
La Guardia di Finanza di Caserta ha smantellato un’organizzazione criminale specializzata nell’importazione e nella vendita di capi di abbigliamento contraffatti di note marche, in un’inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.
...-->continua
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|26/03/2026 - Traffico sostanze stupefacenti Catanzaro - Esecuzione di 15 misure cautelari personali su tutto il territorio nazionale
Il Comando Provinciale Catanzaro e il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O) della Guardia di finanza, all’esito di un’articolata indagine di polizia giudiziaria, condotta sotto il coordinamento di questa Procura Distrettuale dell...-->continua
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|26/03/2026 - Taranto: Guardia di Finanza sequestra 30mila litri di carburante illecito e denuncia 8 persone
Un’importante operazione della Guardia di Finanza ha smantellato un traffico illecito di carburante nella provincia di Taranto. Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno sequestrato oltre 30.000 l...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.