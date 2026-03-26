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|Caserta. Smantellata banda di falsari: sequestrati 44mila capi di abbigliamento contraffatti
26/03/2026
|La Guardia di Finanza di Caserta ha smantellato un’organizzazione criminale specializzata nell’importazione e nella vendita di capi di abbigliamento contraffatti di note marche, in un’inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.
Quattro le misure cautelari – tra arresti domiciliari e obblighi di dimora – emesse dal gip del tribunale partenopeo ed eseguite tra le province di Caserta e Napoli dai finanzieri della Compagnia di Marcianise.
Nei tre depositi e in un opificio abusivo, dotato di macchinari sofisticati, sono stati sequestrati 44mila capi falsi, profumi e marchi contraffatti, con un giro d’affari stimato di quasi due milioni di euro. Dalle indagini è emerso che il gruppo importava periodicamente i capi dall’estero e li acquistava anche presso opifici abusivi del Napoletano, cedendoli poi a una rete di venditori diffusi in varie regioni d’Italia. Gli indagati rispondono di associazione per delinquere finalizzata all'introduzione nello Stato e al commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, tutti reati aggravati dalla circostanza della transnazionalità.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|26/03/2026 - Caserta. Smantellata banda di falsari: sequestrati 44mila capi di abbigliamento contraffatti
La Guardia di Finanza di Caserta ha smantellato un’organizzazione criminale specializzata nell’importazione e nella vendita di capi di abbigliamento contraffatti di note marche, in un’inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.
Quattro ...-->continua
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|26/03/2026 - Traffico sostanze stupefacenti Catanzaro - Esecuzione di 15 misure cautelari personali su tutto il territorio nazionale
Il Comando Provinciale Catanzaro e il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O) della Guardia di finanza, all’esito di un’articolata indagine di polizia giudiziaria, condotta sotto il coordinamento di questa Procura Distrettuale dell...-->continua
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|26/03/2026 - Taranto: Guardia di Finanza sequestra 30mila litri di carburante illecito e denuncia 8 persone
Un’importante operazione della Guardia di Finanza ha smantellato un traffico illecito di carburante nella provincia di Taranto. Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno sequestrato oltre 30.000 l...-->continua
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|26/03/2026 - Bari: scoperto rettilario clandestino con anaconda, pitoni, boa e caimano, animali sequestrati
Diverse anaconda lunghe cinque metri, pitoni, boa e perfino un caimano nascosti in un locale seminterrato trasformato in un rettilario clandestino di animali esotici e pericolosi, occultato dietro una parete fittizia in una palazzina condominiale. È la scopert...-->continua
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|26/03/2026 - Vallo della Lucania: due medici sospesi per truffa e falsità in atti, sequestrati 36.500 euro
Questa mattina, personale della Guardia di Finanza di Vallo della Lucania ha eseguito un’ordinanza del GIP su disposizione della Procura della Repubblica, con la quale due medici sono stati colpiti da misura interdittiva: per un anno non potranno esercitare al...-->continua
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|26/03/2026 - Cosenza, medico estetico scoperto a operare in locali non autorizzati: sequestro della Guardia di Finanza
I Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza – nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale e all’economia sommersa – hanno scoperto un professionista sanitario che eseguiva trattamenti di medicina estetica all’interno di locali non idonei.
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|25/03/2026 - Taranto. Codice Rosso: un arresto per maltrattamenti in famiglia
Nella tarda serata del 24 marzo 2026, a Taranto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti con prontezza ed efficacia a tutela di una vittima vulnerabile, dando concreta attuazione alle misure previste dal cosiddetto “Codi...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.