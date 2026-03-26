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|Cosenza, medico estetico scoperto a operare in locali non autorizzati: sequestro della Guardia di Finanza
26/03/2026
|I Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza – nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale e all’economia sommersa – hanno scoperto un professionista sanitario che eseguiva trattamenti di medicina estetica all’interno di locali non idonei.
L’attività di servizio, svolta dai militari del Gruppo Sibari, ha tratto origine da un accesso eseguito presso uno studio medico, situato in una cittadina della fascia costiera ionica, per l’inizio di una verifica fiscale.
È in tali luoghi che i finanzieri, durante la ricognizione dei locali, hanno rinvenuto svariati farmaci, ed apparecchiature – tra cui cannule per filler, ed aghi per iniezioni endovenose – utilizzati per trattamenti di medicina estetica che, in quanto invasivi, e potenzialmente a rischio per la sicurezza e la salute del paziente, possono essere effettuati esclusivamente in strutture idonee ed autorizzate.
Di fatto, dagli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza, il medico - risultato regolarmente iscritto al proprio ordine professionale di riferimento - non era, invece, in possesso della prescritta autorizzazione della Regione Calabria, necessaria per svolgere tali trattamenti negli studi medici.
A garanzia della salute dei pazienti, infatti, è necessario che la somministrazione di trattamenti di medicina estetica venga effettuata sia in locali che abbiano le caratteristiche strutturali e di sicurezza, previste dalla legge, sia da professionisti abilitati in possesso di specifiche conoscenze, e della giusta esperienza, per gestire eventuali complicanze.
Pertanto, le Fiamme Gialle cosentine, coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, prontamente informata dei fatti e delle circostanze, hanno proceduto al sequestro di tutto quanto rinvenuto, denunciando all’Autorità Giudiziaria il professionista titolare dello studio medico.
La Guardia di finanza, con dedizione ed impegno, costituisce un avamposto essenziale nel contrasto ad ogni forma di abusivismo, con particolare riguardo a quelle che mettono a repentaglio la salute dei cittadini, e che procurano anche la distorsione del mercato, a danno dei professionisti rispettosi delle normative vigenti e, oltretutto, arricchendosi illecitamente a danno anche del fisco.
È proprio in tale direzione che l’attività dei militari del Gruppo Sibari proseguirà per stabilire, nell’ambito della verifica fiscale, le imposte evase dal medico negli anni.
Si evidenzia che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.