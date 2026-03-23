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| Termini Imerese ricorda Cosimo Cristina
23/03/2026
|Termini Imerese ricorda Cosimo Cristina: una mostra nelle scuole per raccontare il primo giornalista ucciso dalla mafia
“Cosimo Cristina e il suo giornale: i mesi di Prospettive Siciliane”. Una mostra nelle scuole di Termini Imerese per raccontare il primo giornalista ucciso dalla mafia il 5 maggio del 1960.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Trabia, la rivista Esperonews e il Termini Book Festival, con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, e coinvolgerà le scuole di Termini Imerese in un itinerario di memoria e riflessione civile.
La mostra è composta da 15 pannelli di grandi dimensioni che riproducono gli editoriali e le pagine più significative di Prospettive Siciliane, il giornale fondato da Cristina nel 1959. Attraverso quegli articoli, il giovane direttore affrontò temi scomodi e denunciò dinamiche di potere e interessi opachi, firmando di fatto – secondo molti studiosi – la propria condanna a morte.
Le copie originali del giornale, a lungo introvabili in città, sono state recuperate presso l’Emeroteca di Firenze da una tesista e successivamente donate alla scuola in cui era stata iscritta, consentendo un importante lavoro di ricostruzione storica.
L’esposizione sarà ospitata a rotazione negli istituti scolastici cittadini dal 23 marzo al 5 maggio, anniversario della morte del giornalista. In quella data la mostra troverà collocazione permanente presso l’IC “Giovanni XXIII” di Trabia.
L’obiettivo è coinvolgere le nuove generazioni in un percorso di educazione alla legalità, mettendo al centro il valore del giornalismo come strumento di verità e presidio di democrazia. Durante il periodo di esposizione potranno essere organizzati incontri di approfondimento con gli studenti.
Un’iniziativa che riporta al centro della memoria collettiva una figura per anni dimenticata e oggi riconosciuta come simbolo di coraggio e libertà di stampa.
La mostra sarà ospitata, a rotazione, in tutte le scuole di Termini Imerese. Si inizia con Liceo classico dove rimarrà esposta durante la settimana dello studente e prevede il 27 marzo la celebrazione della “Notte del liceo classico”. Durante la settimana gli alunni della Scuola Media Tisia d’Imera visiteranno la mostra guidati dagli alunni dello stesso liceo classico, Successivamente la mostra verrà trasferita all’Istituto Comprensivo Paolo Balsamo, dove verrà inaugurata il 9 aprile, e sarà visitabile fino al 16 aprile. Successivamente sarà ospitata allo Stenio, dal 21 aprile fino al 24 dello stesso mese. Il 27 sarà al Liceo scientifico Nicolò Palmeri, dove rimarrà fino al 5 maggio, giorno dell’anniversario della morte del coraggioso cronista termitano. Nei giorni successivi verrà trasferita a Trabia, presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”, dove rimarrà come esposizione permanente.
“L’obiettivo è coinvolgere le nuove generazioni – scrivono i promotori Giusi Conti, Alfonso Lo Cascio e Giorgio Lupo - in un percorso di educazione alla legalità, mettendo al centro il valore del giornalismo come strumento di verità e presidio di democrazia. Un’iniziativa che riporta al centro della memoria collettiva una figura per anni dimenticata e oggi riconosciuta come simbolo di coraggio e libertà di stampa”.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
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|22/03/2026 - ''30 libri in 30 giorni'': torna l’iniziativa di BCsicilia per riscoprire la bellezza della lettura
Torna dal 23 marzo al 22 aprile 2026 la nona edizione di “30 libri in 30 giorni”, la manifestazione organizzata da BCsicilia, in collaborazione con la Casa Editrice Don Lorenzo Milani, dedicata a riscoprire la bellezza della lettura.
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|22/03/2026 - Giornata Mondiale dell’Acqua 2026: acqua, diritti umani e uguaglianza di genere al centro del cambiamento
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.